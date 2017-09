GP-Inside: Mein Lieblings-Videospiel-Charakter | GP-Anna

Ein Lieblingscharakter muss viel können: Für die einen muss er ein Wahnsinniger sein, für die anderen ein Eisklotz mit weichem Herzen. Was mich angeht, so muss er ein Monsterjäger mit viel Humor und einer Brise Sarkasmus sein. Und da fällt mir nur ein Typ ein, der mir besonders ans Herz gewachsen ist: Geralt von Riva. Wer The Witcher gespielt hat, weiß, wie viele Stunden man mit diesem Kerl an seiner Seite verbringen muss und während dieser Zeit ist mir dieser Typ einfach ans Herz gewachsen. Natürlich beeinflusst man viel durch seine eigenen Entscheidungen, weswegen Geralt bei jedem Spieler ein bisschen anders sein kann. Für mich war Geralt immer der sarkastische Held mit dem weichen Herz, der endlose Weiten überquert, um seine geliebte Ziehtochter zu finden. Ich mochte viele Seiten an Geralt: Der „Vater“ in ihm, der Kämpfer, der sarkastische Typ, der Held. Ich habe die Konversationen geliebt, nicht zuletzt, weil er immer einen lustigen Spruch auf Lager hatte, der mich zum Lachen gebracht hatte. Ich habe es immer bewundert, dass er ein gelassener Typ ist – anstatt bei jeder Gelegenheit aus der Haut zu fahren, bleibt er ganz ruhig und haut irgendeinen ironischen Spruch heraus. Und ich mochte es, mit ihm durch die schöne Welt zu reisen, den Bewohnern zu helfen, gefährliche Monster zu kloppen und Bratpfannen für alte Damen zu suchen. Ihr merkt schon, dass ich ziemlich für diesen Typen schwärme. The Witcher 3 ist nicht zuletzt wegen ihm eines meiner Lieblingsspiele; mit ihm hat es einfach Spaß gemacht, die gesamte Welt zu erkunden und unzählige Nebenquests zu erfüllen. Für mich hat Geralt das, was einen cooler Typen braucht: den Humor, den Sarkasmus, die Gelassenheit und den weichen Kern – und deswegen ist er mein Lieblingscharakter.