Van Helsing II ab sofort erhältlich für PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro

Es klingt sehr einfach: Besiege den verrückten Wissenschaftler, befreie das Land und reite in den Sonnenuntergang, aber manchmal resultiert der Sturz eines Schurken in nur noch mehr unheimlichere Feinde. So gehen die unglaublichen Abenteuer weiter und Van Helsing muss die Welt erneut zusammen mit seiner charmanten Begleiterin Lady Katarina retten. Die gotische Metropole voll von verrückten Wissenschaftlern steht kurz vor der Zerstörung, da das Chaos die Straßen regiert und ein neuer Feind seine Rache plant. Es ist an der Zeit, in die dunklen Ecken von Borgovia und die verbotene Wildnis einzutauchen, doch Abenteurer sollten gewarnt sein: sie sind nicht die einzigen hinter einer Maske.

The Incredible Adventures of Van Helsing II führt die Geschichte von Van Helsing fort und macht die Jagd zu einer noch vollständigeren und aufregenden Erfahrung. Die PlayStation 4 Version des Spiels enthält zahlreiche neue Gameplay Features, neue Trophäen sowie den vollständigen DualShock 4 Controller Support. Außerdem wurden der Szenario Mode und das Tower Defence Mini Game komplett überarbeitet. Auf der PlayStation 4 Pro haben Spieler die Möglichkeit aus verschiedenen Einstellungen zu wählen: Bessere Performance (1920 x 1080 mit 60 FPS), Balanced (2880 x 1620 mit 50 FPS) oder bessere Qualität (native 4K mit 30 FPS). Weitere Informationen zu den Einstellungen können im PlayStation Blog nachgelesen werden.

In den kommenden Wochen werden sowohl alle kostenlosen, als auch kostenpflichtigen DLCs für The Incredible Adventures of Van Helsing II, inklusive dem DLC Ink Hunt, das bereits neue Story Missionen enthält, erscheinen. Darüber hinaus wurden neue Avatare und Themen für das PlayStation 4 Dashboard geschafften, die den Spielern in ein paar Tagen kostenlos zum Download bereit stehen.

The Incredible Adventures of Van Helsing II ist ab sofort für PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro zum Preis von 14,99 Euro im europäischen PlayStation Store erhältlich. Bis zum 15. August erhalten Käufer einen Rabatt von 10 Prozent.

