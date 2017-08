Guild Wars 2: Neue Erweiterung im September !

In Guild Wars 2: Path of Fire kehrt mann nach 250 Jahren in die Kristallwüste aus dem ersten Teil von Guild Wars außerdem in die nördlichen Gefilde Elonas zurück, des Landes aus Guild Wars: Nightfall.

Sowohl erfahrenen Spielern als auch, Neulinge in der Welt von Guild Wars 2 setzen, bietet Path of Fireeine riesige neue Region voller magiegeladener Wüstenebenen, antiker Tempel und Ruinen sowie wunderschöner Oasen.

Balthasar, der Menschengott des Krieges und des Feuers, ist mit seinen Legionen aus Geschmiedeten eine Bedrohung für die Kristallwüste und das angrenzende Königreich Elona. Im Verlauf von Staffel 3 der Lebendigen Welt haben die Spieler erlebt, wie entschlossen Balthasar ist, die Alt-Drachen zu jagen – und jetzt sind er und seine Armeen in die Wüste vorgedrungen, um genau das zu tun. Das Schicksal Tyrias hängt am seidenen Faden. Der Spieler muss in die Wüste und den abtrünnigen Gott aufhalten, bevor er dem empfindlichen Gleichgewicht der Magie noch weiteren Schaden zufügen kann.

„In der neuen Erweiterung dreht sich alles um Inhalte“, so Mike O’Brien, President und Mitbegründer von ArenaNet. „Es gibt eine epische Geschichte, fünf neue, gewaltige, offene Welten, Reittiere, mit denen ihr euch auf völlig neue Weise durch Tyria bewegen könnt, sowie neun neue Elite-Spezialisierungen.“

Vorverkaufsboni

Das Geschenk des Speermarschalls – Ein besonderes Geschenk von einem anonymen Freund aus Elona. Mit diesem Geschenk können sich die Spieler einen Waffen-Skin aus dem Sonnenspeer-Waffenset aussuchen.

Titel „Elonischer Gesandter“ – Ganz gleich, ob Neuankömmling oder Heimkehrer nach Elona – mit diesem Zeichen des Respekts und der Freundschaft können die Spieler Brücken bauen.

Mini Balthasar – Diese exklusive Miniatur ist eine Nachbildung des Gottes des Krieges und des Feuers auf dem Kriegspfad.

Jeder, der Guild Wars 2: Path of Fire kauft, erhält eine Aufwertung, mit der ein Charakter sofort auf Stufe 80 aufgewertet werden kann, sowie Ausrüstung und Gold als Starthilfe.

Falls ihr Guild Wars 2: Path of Fire bereits im Vorverkauf erworben habt, könnt ihr es im Spiel bei der Schwarzlöwen-Handelsgesellschaft auf die Digital Deluxe Edition aufwerten. Dadurch erhaltet ihr sämtliche Bonusgegenstände der Digital Deluxe Edition, einschließlich eines Sonnenspeer-Kleidungssets, einen zusätzlichen Charakterplatz, ein Identitätsreparaturkit und einen Dauerpass für die Lilie des Elon.

Die Erweiterung Path of Fire ist ab 29,99 Euro zu haben, oder als Teil eines Pakets zusammen mit Guild Wars 2: Heart of Thorns ab 49,99 Euro

Kostenloses Preview-Weekend

Vom 11. bis 13. August findet ein Preview-Weekend in der offenen Welt statt. Mitmachen können alle Spieler mit einem vollberechtigten Guild Wars 2-Account. Die Spieler können einen Teil der Eröffnungsgeschichte von Path of Fire erleben und die Karte „Kristalloase“ auf dem Raptor-Reittier erkunden.



Guild Wars 2: Path of Fire Trailer:

Quelle: ArenaNet