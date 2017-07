Destiny 2 Beta mit Vorabzugang startet auf PlayStation 4 und Xbox One!

Am 18.Juli fiel endlich der langerwartete Startschuss für die Destiny 2 Beta. Ab 19:00 Uhr MESZ konnten Vorbesteller auf PS4* mit Vorabzugangscode in die Destiny 2 Beta einsteigen. Für Vorbesteller auf Xbox One* beginnt die Betaphase mit Vorabzugang am 19. Juli um 19:00 Uhr MESZ.

Nach der Vorabzugangsphase für Vorbesteller beginnt die Konsolen-Beta von Destiny 2 für alle Spieler auf PlayStation 4 und Xbox One am 21. Juli um 19:00 Uhr MESZ und läuft bis zum 24. Juli um 06:00 Uhr MESZ. Der Start der PC-Beta ist für Ende August geplant.

Erste Story-Mission spielbar

In der umfangreichen Destiny 2 Beta wird den Hütern einiges geboten. So erleben sie die emotionale und kinoreife Eröffnungs-Story-Mission „Heimkehr“, den kooperativen Strike „Die verdrehte Säule“ für drei Spieler und liefern sich packende Online-Gefechte in zwei kompetitiven PvP Modi. Diese werden im neuen 4-gegen-4 Teamformat ausgeführt und beinhalten die Modi Countdown und Kontrolle.

Zwei kompetitive Modi

Countdown (auf der Map Midtown): Ein neuer kompetitiver Modus, in dem Spieler entweder offensiv oder defensiv agieren müssen. Am Ende der Runde werden die Seiten und Rollen gewechselt. Das Ziel ist es, eine Bombe in der feindlichen Basis zu platzieren und sie bis zur Detonation zu verteidigen. Jede Runde bringt einen Punkt. Das Team, das zuerst sechs Punkte erzielt, gewinnt. Um ein Teammitglied wiederzubeleben, müssen Wiederbelebungstokens eingesetzt werden. Powerwaffen-Munition wird nur dem einen Spieler gewährt, der sie bekommt. Teamplay ist der Schlüssel zum Sieg.

Kontrolle (auf der Map Endless Vale): Eine verbesserte Neuauflage des kompetitiven Kontrolle-Modus, bei dem die Spieler Zonen erobern und verteidigen müssen, um zu punkten, während sie ihre Gegner besiegen, um noch mehr Punkte zu machen. Wenn sie alle Zonen erobert haben, gelangen die Spieler ins Powerplay, mit dem sie zusätzliche Punkte pro Kill erhalten.

Neue PvP Maps

Midtown liegt in einem seltsamerweise verlassenen Sektor der letzten Stadt der Erde. Lord Shaxx hat diesen Ort als Übungsgelände für gefährliche Feuerübungen mit erbeuteter Kabal-Ausrüstung ausgewählt.

Endless Vale befindet sich auf einer neuen Welt: Nessus, einem Planetoiden mit himmelhohen Ausblicken, wundervoller fremdartiger Vegetation und Spuren der Bemühungen der Vex, den Planeten in eine ihrer Maschinenwelten zu verwandeln.

Fokusse

In der Destiny 2 Beta gibt es einen Vorgeschmack auf Fokusse mit einzigartigen Fähigkeiten, Bewegungsmodi und Granaten. Jeder Fokus bietet auch eine von zwei Primärfähigkeiten.

Warlock: Dämmerklinge und Leere-Läufer

Titan: Sentinel und Stürmer

Jäger: Arkusakrobat und Revolverheld

Waffen und Rüstungen

Die Beta beinhaltet mehr als zwanzig Waffen, mit denen sich die Spieler ausrüsten können, darunter drei exotische Waffen: Arbeitstier, Sonnenschuss und Risikoreich. Ferner sind drei Rüstungssets pro Klasse verfügbar, also neun komplette Sets und 45 einzelne Rüstungsteile insgesamt.

Den offiziellen Destiny 2 Beta Trailer gibt es hier:

Quelle: Activision

Videoquelle:Youtube | destinygame