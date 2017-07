Mafia 3: Release des DLCs Sign of the Times noch diesen Monat !

2K und Hangar 13 haben heute den Release-Termin des nächsten und gleichzeitig letzem DLCs für Mafia 3 bestätigt. Das DLC mit dem Titel „Sign of the Times “ („Zeichen der Zeit“ im Deutschen) soll am 25. Juli erscheinen.

In Sign of the Times bekommt es Lincoln mit einer gestörten und gewalttätigen Gruppe von Kultisten, die sich Ensanglante nennen, zu tun, die mittels grausamer Rituale in New Bordeaux für Chaos und Zerstörung sorgen wollen. Der Kult setzt eine halluzinogene Droge ein, um den Willen seiner Mitglieder sowie ihre Wahrnehmung der Realität zu kontrollieren und sie zu kaltblütigen Killern zu machen“, heißt es.

Lincoln findet heraus, wo diese Rituale stattfinden und will New Bordeaux vor dieser neuen Bedrohung schützen, wobei sein Realitätssinn an seine Grenzen stoßen soll.

Mit dabei sind unter anderem neue Waffen und Taktiken, etwa das Wurfmesser und eine neue Zeitlupen-Kampftaktik.

Das DLC sollte die üblichen 14,99 Euro kosten.

