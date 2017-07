Overwatch: Doomfist auf dem PTR!

Endlich ist es soweit, nach langen warten feiert ein weitere Hero seinen release ! Doomfist ist seit Donnerstag Abend auf dem PTR Overwatch Server spielbar.

Am 04.07 wurde bereits darauf hingewiesen das Doomfist der nächste Held wird, Blizzard veröffentlichte eine Artikel in der „Times of Numbani“. Dieser klärt auf was vor 3 Monaten in der streng geheimen Hochsicherheitsanlage von Helix Security International, die angeblich als Gefängnis für die größten Gefährder der Weltsicherheit dient, geschehen ist.

Laut dem Artikel wurde nach den jüngsten Ereignissen in Numbani bestätigt, dass es sich um einen Angriff der Talon-Organisation handelte, mit dem klaren Ziel, einen bestimmten Insassen zu befreien: Akande Ogundimu, besser bekannt als Doomfist.

So wurde der Angriff von Talon in der „Numbani Times“ beschrieben:

Der Angriff begann in den frühen Morgenstunden, als ein nicht identifiziertes Flugzeug auf die Anlage zuflog. Die Sicherheitskräfte berichteten zunächst anhand von Radarscans, es befänden sich keine Passagiere an Bord. Das Flugzeug gelangte problemlos durch die Verteidigungssysteme der Installation, was zu der Annahme führte, Talon könnte verdeckte Agenten in die Helix-Anlage eingeschleust haben. Überwachungsaufzeichnungen von dem Gelände zeigten eine schwarze, schemenhafte Gestalt, die das Flugzeug verließ und die Gefängnisanlagen betrat. Der unbekannte Angreifer überwältigte den Sicherheitsdienst von Helix mit Leichtigkeit und hinterließ mehr als ein Dutzend Tote.

Obduktionsberichte der Opfer zeigten Verletzungen und Zelldegeneration, die mit anderen Vorfällen übereinstimmten, an denen der als Reaper bekannte Söldner beteiligt war. Somit gilt es als so gut wie bestätigt, dass Talon für den Vorfall verantwortlich ist.

Vertreter von Helix wollten nicht preisgeben, ob weitere Gefangene oder Gegenstände aus der Anlage verschwunden sind, doch anonymen Quellen zufolge soll es zusätzlich zur Flucht von Ogundimu zu weiteren Sicherheitsverletzungen gekommen sein.

Nach seiner Flucht vom Gelände verlor Helix die Spur von Ogundimu, bis er in Numbani wieder auftauchte. Dort traf er beim Adawe International Terminal auf die neu eingeführten OR15-Verteidigungsroboter, zerstörte sie mit Leichtigkeit und zeigte einmal mehr, warum er den Namen Doomfist trägt.

Doomfist ist ein offensiver Nahkampfheld.

Auf Distanz ist er weniger zu gebrauchen, im Nahkampf kann er selbst mit mehreren Feinden leicht fertig werden.Seine Schwierigkeit wird auf 3 Sterne eingestuft.

Seine Fähigkeiten sind:

Die Handkanone ist eine Art Schrotflinte und seine einzige Möglichkeit, wirklich auf Distanz Schaden zu verursachen.

ist eine Art Schrotflinte und seine einzige Möglichkeit, wirklich auf Distanz Schaden zu verursachen. Der Dampfhammer ist ein aufgeladener Angriff. Je länger man ihn auflädt, desto weiter stürmt Doomfist voran und schädigt getroffene Feinde. Er durchdringt dabei Barrieren (von Reinhardt oder Orisa o.ä.) und schlägt gegnerische Helden in die Flucht. Wird ein getroffener Held an die Wand geschleudert, erleidet er mehr Schaden .

ist ein aufgeladener Angriff. Je länger man ihn auflädt, desto weiter stürmt Doomfist voran und schädigt getroffene Feinde. Er durchdringt dabei Barrieren (von Reinhardt oder Orisa o.ä.) und schlägt gegnerische Helden in die Flucht. Wird ein getroffener Held an die Wand geschleudert, erleidet er mehr Schaden . Mit Uppercut schlägt Doomfist in die Luft und nimmt getroffene Gegner mit sich, die kurz hilflos in der Luft taumeln.

schlägt Doomfist in die Luft und nimmt getroffene Gegner mit sich, die kurz hilflos in der Luft taumeln. Wann immer Doomfist in der Luft ist, hat er einen Zielkegel für den Boden. Wenn er landet, kann er Seismischer Schlag benutzen, um alle getroffenen Gegner näher an sich heranzuziehen. Das lässt sich perfekt mit Uppercut und auch dem Dampfhammer kombinieren.

benutzen, um alle getroffenen Gegner näher an sich heranzuziehen. Das lässt sich perfekt mit Uppercut und auch dem Dampfhammer kombinieren. Sein Ultimate ist Meteorschlag . Doomfist springt in die Luft und kann in einem Zielbereich landen. Dabei verursacht er hohen Schaden und betäubt alle getroffenen Ziele, wodurch sich weitere Kombomöglichkeiten ergeben.

. Doomfist springt in die Luft und kann in einem Zielbereich landen. Dabei verursacht er hohen Schaden und betäubt alle getroffenen Ziele, wodurch sich weitere Kombomöglichkeiten ergeben. Seine passive Fähigkeit ist Die beste Verteidigung. Wann immer Doomfist mit seinen Schlägen Schaden verursacht, erhält er einen kurzzeitigen Schild, der Schaden absorbiert. Der Schild verfällt nach wenigen Augenblicken.

Zu dem release von Doomfist veröffentlichte Blizzard seine Hintergrundgeschichte auf YouTube.

Doomfists Geschichte und Biografie findet ihr hier: playoverwatch.com

Einen Release-Termin für Doomfist gibt es noch nicht. Auf dem PTR ist er schon spielbar. Der PTR von Overwatch steht aktuell nur PC-Spielern zur Verfügung. Spieler auf PS4 und XBox One müssen bis zum Release von Doomfist warten, um ihn auszuprobieren.

