FIFA: Wo sind eigentlich die Hallenspiele hin?

Jahrelang schon muss sich EA Sports so einiges in Sachen FIFA von ihren Fans anhören. Berechtigt – außer dem Kader ändert sich da seit Jahren auch nicht wirklich was. Mit dem Story-Modus „The Journey“ im letzten Jahr kam dann endlich eine echte Überraschung. Aber das gelbe vom Ei war es trotzdem nicht. Der wohl größte Wünsch der Community ist aber nach wie vor der Hallenmodus.

Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere an FIFA 97 und FIFA 98 – damals lag der Focus weniger auf der Optik und mehr in den verschiedenen Modi’s. Zumindest hat EA Sports nicht versucht zwanghaft die beste Grafik herauszuholen um das als neues „Feature“ zu verkaufen. Mit sechs Spielern pro Team spielten man also in einer Turnhalle und gab sich geniale Bandenpässe. Man hatte sich schon so an diesen Modus gewöhnt, und dann war er plötzlich verschwunden.

Dabei war der Hallenmodus neben der Dritten Bundesliga wohl das am meisten gewünschte Feature bei den Fans. Klar kam mit FIFA Street ein ähnlicher Modus, aber auch dieser war 2012 verschwunden. Weshalb schenkt man der treuen FIFA Community also nicht endlich mal wieder den Hallenmodus?

Hauptargument wäre die Tatsache, dass der Hallenmodus genug Abwechslung zum Hauptgameplay bringen und sich super für eine schnelle Multiplayer Partie eigenen würde. Da der Focus hier ein ganz anderer ist, können auch Spieler mitmischen, die sonst eher wenig mit FIFA am Hut haben. Aber auch abseits vom Gameplay bietet der Hallenmodus ein ganz anderes Gefühl – wenn die Schuhe auf dem Hallenboden quietschen, das Publikum näher am Spielfeld sitzt und die Pässe flach kommen; Das ist doch einfach nur genial!

Warum kann man dieses Spielprinzip nicht mit dem Story-Modus verbinden? So könnte die Halle beispielsweise als tägliches Training herhalten, wo sich der Protagonist gegen andere Spielern behaupten muss. Mich persönlich würde es freuen, wenn es weiterhin einen Story-Modus gäbe, aber der Spieler vorher die Auswahl zwischen Halle oder Feld hat. Schaden würde es dem Franchise sicher nicht!

Sollte der Hallenmodus kommen, werde ich mir auf jeden Fall wieder FIFA zulegen – bis dahin möchte ich aber darauf verzichten.