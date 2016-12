Mittelerde: Mordors Schatten Game of the Year Edition jetzt für PS4 Pro erhältlich

Heute kündigten Warner Bros. Interactive Entertainment und Monolith Productions an, dass die Mittelerde: Mordors Schatten Game of the Year Edition ab sofort für die PS4 Pro verfügbar ist. Die Spieler können Mordor nun in 4K-Auflösung und, dank dynamischer Auflösungsskalierung in den grafisch intensivsten Momenten, in flüssigen 30 fps genießen.

Mittelerde: Mordors Schatten, das hochgelobte und preisgekrönte Action-Adventure, das zwischen den Ereignissen von Der Hobbit und Der Herr der Ringe spielt, gewann mehr als 25 Auszeichnungen der Branche, darunter den „Game Developers Choice Awards’ Game of the Year“ 2015 und „Outstanding Innovation in Gaming“ bei den D.I.C.E. Awards 2015.

Aktuelle Besitzer von Mittelerde: Mordors Schatten Game of the Year Edition und Mittelerde: Mordors Schatten können den neuesten Patch kostenfrei herunterladen, um alle Verbesserungen auf ihrer PlayStation 4 Pro zu erleben.

Quelle: Warner Bros.

Bildquelle: Warner Bros.