Gewinnspiel zum Sci-Fi Actionfilm Hardcore!

Es ist wieder soweit, in Kooperation mit Capelight Pictures verlosen wir 2x das Blu-ray SteelBook zum „First-Person-Experience“ Film Hardcore, welcher mit einer FSK 18-Freigabe am 09.09 erscheint!

Zum Film:

Eben noch auf der Schwelle zwischen Leben und Tod, im nächsten Moment als kybernetisch aufgemotzte Kampfmaschine auf der Suche nach der eigenen Identität und den Entführern seiner Frau Estelle: Für Henry kommt es im futuristischen Moskau hammerhart. Lediglich unterstützt durch den schrägen Jimmy, muss er es nicht nur mit Heerscharen namenloser Söldner aufnehmen, sondern auch deren psychopathischen Boss Akan in die Schranken weisen, der eine Armee biotechnisch aufgerüsteter Soldaten produzieren will. Getreu dem Motto Blut schlucken und schlucken lassen bleibt Stehaufmännchen Henry nichts anderes übrig, als bis zum finalen Game Over auch den letzten der Scheißkerle endgültig plattzumachen.

Was müsst ihr tun, um eines der Pakete zu gewinnen: Zuerst die Teilnahmebedingung gut durchlesen, auch bis zum ENDE. Anschließend geht ihr auf Facebook und folgt, liked oder aboniert uns dort. Danach hinterlasst bitte hier unter dem Artikel oder auf Facebook einen Kommentar.

Start und Ende des Gewinnspieles: Mit der Veröffentlichung dieses Artikels hier und auf Facebook, startet das Gewinnspiel. Ende des Gewinnspieles ist Freitag, 09.09.2016! Die Gewinner, werden noch am selben Abend per Zufallsgenerator ermittelt. Der Gewinn wird spätestens am 7. Tag nach Ende der Verlosung an den Gewinner per DHL Versand.

Teilnahmebedingungen: Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Kommentare mit einer Fake-Mail Adresse disqualifizieren sich selbst! Die Gewinner werden von uns per Mail über den Gewinn in Kenntnis gesetzt und haben dann 48 Stunden Zeit, um auf unsere Mail zu antworten. Nach 48 Stunden verfällt der Gewinn und es wird erneut ausgelost. (Es gibt max. drei Versuche der Auslosung. Bleiben diese erfolglos, bleibt der Gewinn im Besitz von Gamersplatform.de und wird für ein nächstes Gewinnspiel wieder verwendet).

Disclaimer / Haftungsausschluss: Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, sondern Gamersplatform.de. Die bereitgestellten Informationen werden einzig für dieses Gewinnspiel verwendet.

Quelle: Capelight Pictures

Bildquelle: Capelight Pictures