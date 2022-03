Die kuriosesten Glücksspiel Geschichten

Im Casino zu spielen ist eine Leidenschaft, die immer mehr Menschen für sich entdecken. Und der Trend zeigt deutlich, dass es auch in Zukunft immer mehr Spieler in den Online Casinos geben wird. Insbesondere im Hinblick auf das Online Casino ohne Spielsperre, welcher sich immer weiter etabliert, der Digitalisierung sei Dank. Und wo viel gespielt wird, wie in einem Casino, geschehen auch immer wieder tolle und überraschende Momente in der persönlichen Geschichte der Spieler. Wir haben mal recherchiert und geschaut, was sich hier in den letzten Jahren so ereignet hat und was der eine oder andere User hierzu aus seinem persönlichen Bereich zu verkünden hatte.

Vom Geisterjäger zum Glückspilz

wir haben eine Dame aus den USA gefunden, aus Wexford. Sie berichtet, dass sie und ihr Mann von Beruf Geisterjäger seien. Alleine das ist schon eine grundsätzlich interessante Vorstellung und kommt wahrscheinlich nicht so oft vor, dass du jemandem begegnest, dessen Beruf Geisterjäger ist. Für einen Einsatz am Abend waren sie zu früh vor Ort und haben sich dann dazu entschieden die Warte zeit von etwa einer Stunde noch in einem lokalen Casino in der Stadt zu verbringen, an einem der legendären einarmigen Banditen. Die Dame war zum ersten Mal überhaupt in einem Casino gewesen an jenem Abend. Sie steckte ein paar wenige Cent Münzen in eine Slot Maschine, um erst einmal zu testen, wie so etwas überhaupt funktioniert. Währenddessen zog sich ihr Mann kurz für einen Toilettengang zurück. Die Dame berichtet, wie sie kurzerhand an einem Hebel der Maschine zog. Die Lichter begannen spontan wie wild zu leuchten und blinken und die Dame geriet in Panik und fragte sich, was sie wohl falsch gemacht habe oder, ob sie nun sogar etwas kaputtgemacht habe. Plötzlich erschien ein Mann neben ihr. Sie entschuldigte sich bei diesem, in der Annahme, dass sie den Automaten kaputtgemacht habe. Doch er sagte, dass sie soeben den Automaten geknackt habe und einen Gewinn erzielt habe. Nun kam auch ihr Ehemann zurück und dachte die Frau habe den Automaten zerlegt. Doch im Endeffekt war es so, dass die Dame einfach zum ersten Mal ins Casino ging und zum ersten Mal an einem Automaten den Hebel gezogen hatte, ohne überhaupt zu wissen was sie da tat – und gewonnen hat. Die beiden gingen an diesem Abend mit 1300 Euro Dollar weiter zu ihrem Job als Geisterjäger. Und auch dieser verlief laut den Aussagen des Paares ebenso erfolgreich.

Und so wie es den beiden erging, so ergeht es vielen Usern in dieser und in ähnlicher Form immer einmal wieder. Es kann sehr interessant sein, dieses Themengebiet im Internet einfach mal zu recherchieren, falls Du Interesse daran hast. Wir haben hier nicht die Platzgröße, um hier zahlreiche Beispiele zu nennen. Aber du kannst sicher sein, dass du in den weiten des Internets auf sehr viele solcher Erfahrungsberichte von Spieler im Casino oder Online Casino stoßen wirst. Nur werden es vermutlich dabei nicht immer gerade Geisterjäger sein, die von ihren kuriosesten und auch den interessantesten Geschichten beim Casino Besuch berichten werden.