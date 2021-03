Die Geschichte & Zukunft der Online Slots: Was kommt auf uns zu?

Obwohl Sie bei neuen Spielautomaten besseres Gameplay, bessere Grafiken und aufregendere Features erwarten können, gibt es tatsächlich einen neuen Weg, der bereit ist, erforscht zu werden. Der nächste Schritt in Portalen wie dem Cherry Casino in der Slots-Evolution ist die virtuelle Realität. Die Entwickler arbeiten jetzt an dem Feinschliff von VR-Online-Slots, die es dem Spieler ermöglichen, in den Spielbildschirm einzutauchen. Sie können die Walzen drehen, indem sie ihre Hand in der Luft bewegen und ein 360-Grad-Erlebnis genießen.

Geschichte der Slots-Evolution

Die Geschichte der Spielautomaten reicht bis in die späten 1800er Jahre zurück, wo die ersten mechanischen Spielautomaten, die den heute bekannten ähneln, erfunden wurden. Diese Ideen wurden weiterentwickelt und im Laufe der Zeit begannen Spielautomaten in Spielstätten auf der ganzen Welt zu erscheinen. In den 1960er Jahren ging es dann richtig los und die ersten elektromechanischen Spielautomaten wurden erfunden. Im Jahr 1976 machten Slots dann einen futuristischen Sprung, als der erste Video-Slot entwickelt wurde. In den 1980er Jahren gab es den ersten progressiven Jackpot und in den 1990er Jahren nahm die Online-Slot-Revolution Fahrt auf.

Seitdem haben sich die neuen kostenlosen Online-Slots noch weiterentwickelt. Sie beinhalten nun mehr Walzen, einzigartige Bonus-Features und verknüpfte progressive Jackpots. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man in einer typischen Casino-Lobby etwa 400-500 Online-Slots findet, darunter etwa 10-20 Slots mit progressiven Jackpots.

Vorteile der neuen Online-Slots Spiele

Es gibt Tausende von Internet-Video-Slots, die im Jahr 2021 zum Spielen zur Verfügung stehen. Sie können die Spiele kostenlos ausprobieren oder echtes Geld auf einige der aufregendsten Neuerscheinungen einzahlen. Das Beste daran, neue Slots-Spiele zu spielen, ist, dass die Entwickler sich ständig verbessern, was bedeutet, dass die neuesten Titel die raffiniertesten Grafiken und das reibungsloseste Gameplay bieten.

Vielleicht wurde ein aufregendes Bonus-Feature entwickelt. Vielleicht hat ein Entwickler einen großen, neuen Deal mit einer Hollywood-Marke abgeschlossen, was bedeutet, dass Sie ein thematisches Spiel spielen können, das sonst nirgendwo angeboten wird. Oder vielleicht hat ein Entwickler seine Fan-Favoriten für mobile Plattformen angepasst. Neue Veröffentlichungen halten die Casino-Lobbys frisch und die Slots-Spieler glücklich.

Die neuesten Slots auf dem Handy spielen

Spielautomaten-Anleitungen sind vollgepackt mit spannenden Adaptionen, die auf iOS-, Android- und Windows-Telefonen funktionieren. Egal, ob Sie ein iPad-Nutzer sind oder Ihr Samsung-Smartphone bevorzugen, es gibt viele herunterladbare Casino-Apps, die Sie genießen können, oder Sie haben die Möglichkeit, neue Slots online über den Browser Ihres Geräts zu spielen.

Die meisten kostenlosen neuen Slots-Spiele sind für das mobile Spielen angepasst. Die Layouts und ihre Walzen werden verändert, um auf einen kleineren Touchscreen zu passen; die Symbole, Auszahlungen und Jackpots bleiben jedoch die gleichen. Melden Sie sich noch heute an und schließen Sie sich den Tausenden von Spielern an, die auch unterwegs Geld verdienen.

Sind neue Spielautomaten-Spiele fair und sicher?

Brandneue Online-Slots-Spiele tauchen immer wieder in den Casino-Lobbys auf, was das Spielen in Ihrem Lieblings-Online-Casino noch aufregender macht. Egal, ob ein neuer Titel von bestehenden landbasierten Video-Slots adaptiert wurde oder das Produkt einer exklusiven Partnerschaft mit einer großen Marke ist, es gibt jeden Monat eine Menge neuer Veröffentlichungen.

Es ist wichtig zu wissen, dass diese neuen Slots Spiele die gleichen strengen Prüfungen durchlaufen wie die Casinos selbst. Das bedeutet, dass Sie jedes Mal sicheres Spielen erwarten können. Die Spiele verwenden Zufallszahlengeneratoren (RNGs), um die Spielergebnisse zu bestimmen und ein absolut faires Glücksspiel zu gewährleisten, wenn Sie die Walzen drehen.

Sie können im Jahr 2021 großartige Willkommensboni finden, die Ihnen helfen werden, Ihre Bankroll in Schwung zu bringen.