Ist Social VR die Zukunft des Casino-Bonusspiels?

Virtual-Reality-Casinos haben bereits in vielen Ländern der Welt Online Casinos und traditionelle Casinostätten ersetzt und damit eine neue Ära des VR-Casinos eingeläutet. Der kleine Teil der Menschen, die den traditionellen Casinos treu bleiben, besucht die Casinos meist mit einem einzigen Ziel: eine erstaunliche Atmosphäre von Spielhallen mit blinkenden Lichtern, aufregenden Roulette Tischen und zahlreichen sich drehenden Rädern zu erleben.

Mit der Entwicklung von VR-Software und verschiedenen Programmtools werden die VR-Casinos in den nächsten Jahren ein beträchtliches Wachstum erreichen und realistische Spielerlebnisse, fortschrittliche Dienstleistungen und außergewöhnliche Glücksspiele mit No Deposit Casino Bonus in Online Spielhalle anbieten.

VR-Casino Leitfaden – Aktueller Stand und soziale VR-Perspektiven

Heute beeinflusst VR so gut wie alle Branchen und Lebensbereiche, einschließlich der Interaktionen zwischen Menschen in sozialen Medien. Früher loggten sich die Nutzer mit den traditionellen sozialen Medien ein und stellten etwas online, mit dem sich ihre Freunde beschäftigen konnten. Dies ist die alte Methode… Stellen Sie sich nun vor, dass dieser Prozess viel intensiver wird! Auf traditionellen sozialen Medien wären Sie auf die Chat Optionen beschränkt, die Ihnen Facebook oder jede andere Plattform bietet. In einem virtuellen sozialen Netzwerk können die Spieler ihre Avatare erstellen, von No Deposit Casino Bonus Angeboten über ein Headset profitieren und sich in der Spielumgebung bewegen, die auch von den Benutzern selbst angepasst werden kann.

Welche Social-Media-Plattformen sind davon betroffen?

Virtual Reality-Social Media hat bereits die folgenden Plattformen beeinflusst:

VRChat – Dies wird von vielen als das beliebteste der VR-Sozialspiele angesehen. Das Spiel kann absolut kostenlos von Steam heruntergeladen werden und unterstützt eine breite Palette von Geräten wie den Oculus Rift und das HTC Vive.

Facebook – Früher startete Facebook seine VR-Anwendung mit dem Namen Facebook 360. Selbst in den ersten Tagen nach der Veröffentlichung behauptete Facebook, dass bereits mehr als 25 Millionen Fotos in den neuen 360-Formaten auf die Plattform hochgeladen wurden.

YouTube – Wenn Sie gerne regelmäßig Videos auf YouTube anschauen, dann werden Sie es in der virtuellen Realität lieben. Tatsächlich bietet YouTube bereits eine VR-App auf dem Android Marketplace an, und sie ist auf Oculus Go verfügbar.

Snapchat – Einer der Gründe, warum die Benutzer Snapchat lieben, ist, dass es eine große Auswahl an einzigartigen Shows bietet. Dank VR können die Benutzer nun selbst in die Shows einsteigen und ihre Lieblingsszenen erkunden.

Inzwischen haben Sie wahrscheinlich schon das eine oder andere über Fortnite gehört, das beliebte MMO-Schlachtkampf-Shooter-Spiel, das in der ersten Person gespielt wird. Es ist kostenlos zu spielen, auf allen Spielgeräten verfügbar und hat bis März 2019 über 250 Millionen Spieler begeistert. Was man bei Fortnite jedoch verstehen muss, dass es mehr als nur ein beliebtes Online Spiel ist. Für einige ist es schnell zu einem virtuellen Raum geworden, in dem sie sich aufhalten können, entweder mit Freunden, die sie aus dem echten Leben kennen, oder mit denen, die sie im Spiel kennen gelernt haben. Mit anderen Worten: Stellen Sie sich Fortnite weniger als ein Spiel vor, sondern vielmehr als einen Ort oder eine Stätte, an dem Menschen zusammenkommen und Kontakte knüpfen können.

DJ Marshmello veranstaltete ein virtuelles Konzert auf der Fortnite, das über 10 Millionen Spieler gleichzeitig anlockte und einen faszinierenden Einblick in die Zukunft der Teilnahme an sozialen Veranstaltungen bot.

In Kürze werden wahrscheinlich Gruppen-Video-Chats und noch mehr virtuelle Veranstaltungen im Fortnite-Universum stattfinden, um auf der Dynamik des Fortnite-Universums als einer neuen Art von sozialem Netzwerk aufzubauen. Wenn Twitter ein digitaler Park voller schreiender Spiele und Instagram ein digitales Einkaufszentrum mit wunderschönen Schaufensterauslagen sind, dann wird Fortnite zu einem digitalen Skatepark, in dem all die coolen Kids abhängen.

Potenzial des sozialen VR-Casino-Spiels





Die VR-Technologie sorgt mit Standbildern, sensorisch stimulierenden Geräten und Computerprogrammierung dafür, dass sich Illusionen wie Realität anfühlen. Wie erwartet, nutzen die Online Casinos das Potenzial der VR-Technologie, um ihren Kunden das unterhaltsame und eindringliche Erlebnis eines traditionellen Casinos zu bieten, jedoch in einem Online Casino ohne Einzahlung. Genau wie in einem echten Casino können Sie in eine Bar gehen, Mädchen an Ihrer Seite haben, eine Zigarre rauchen, etwas trinken usw. Dies sind nur einige der dynamischen, interaktiven, dramatischen und immersiven Casinoumgebungen, die Casinos einsetzen können, um sowohl erfahrene Spieler als auch Neulinge anzuziehen. Nur Kreativität kann ein Online-Casino mit VR-Technologie einschränken. Noch vor drei Jahrzehnten wäre es schwer vorstellbar, von unserem Sofa aus die gleiche eindringliche, interaktive und unterhaltsame Erfahrung eines traditionellen Casinos aus zu machen. Wie verändert sich die Zeit? Das Glücksspiel hat seit dem ersten Online Casino ohne Einzahlung mehrere Wandlungen durchlaufen und entwickelt sich immer noch weiter. Der europäische Glücksspielmarkt stellt diese Entwicklung perfekt dar.

Facebook-Schritte zu Social VR





Während Amazon die Technologiewelt mit einer Flut neuer Hardware-Produkte bombardiert, hielt Facebook am 16.09 seine Vorführveranstaltung Facebook Connect AR/VR ab, bei der ein Überblick über die neuesten Fortschritte bei seinen Virtual- und Augmented-Reality-Tools der nächsten Generation gegeben wurde. Und es gibt einige wichtige Aktualisierungen – hier ist ein Überblick über einige der wichtigsten Ankündigungen. Projekt-Arie Die wichtigste Ankündigung der Veranstaltung ist neue Project Aria Smart-Brille von Facebook, mit der die Facebook-Mitarbeiter nun in der realen Welt experimentieren und die voraussichtlich im nächsten Jahr der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Das Projekt Aria ist der erste Schritt in diesem Prozess. Die ersten Aria-Prototypen werden keine AR-Overlays innerhalb der Brillengläser bieten, sondern im Wesentlichen Forschungsgeräte sein, mit deren Hilfe Facebook Daten sammelt, um die Entwicklung von Dingen wie Head-Tracking, Eye-Tracking und Audio-Algorithmen zu unterstützen. Der nächste Schritt wird dann die AR-Brille für Verbraucher sein, für die Facebook eine Partnerschaft mit EssilorLuxottica, den Machern von Ray-Ban, eingeht, um modische intelligente Brillen der Marke Ray-Ban zu entwickeln, die 2021 auf den Markt kommen sollen.

Oculus Quest 2 Facebook erwarb das VR-Unternehmen Oculus im Jahr 2014 für geschätzte 2,3 Milliarden US-Dollar. Doch wo Oculus ursprünglich auf Gamer abzielte, will Mark Zuckerberg VR für soziale Medien. VR ist auch für Facebook ein wichtiger Schwerpunkt, und in diesem Zusammenhang hat Facebook die nächste Generation seines beliebtesten VR-Headsets vorgestellt, das Oculus Quest 2, das im Oktober dieses Jahres veröffentlicht wird. Fazit Das Interesse an VR hat in diesem Jahr deutlich zugenommen, da das COVID-19-Lockdown die Menschen dazu veranlasst hat, sich nach alternativen Formen der Unterhaltung umzusehen und dazu gehört besonders die Online Casino Branche und das Casino-Bonusspiel. Die Unternehmen haben sich noch stärker auf VR-Tools der nächsten Stufe konzentriert, und fortschrittliche Systeme wie das Quest machen es den Menschen jetzt viel leichter, sich mit VR-Welten zu verbinden, von denen Facebook auch glaubt, dass sie die Zukunft des sozialen Netzwerks sein werden. Bleiben Sie am Ball, um die neuesten Tendenzen im Social VR und neuen VR Glücksspielen in Online Casinos nicht zu verpassen!