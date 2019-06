E3: Das gab es auf der EA Play zu sehen

Auch wenn die EA Play nicht direkt ein Teil der E3 ist, zählen wir diese einfach mal dazu. Sechs Titel wurden dabei vorgestellt, die wir hier einmal kurz beleuchten wollen.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Das größte Highlight von EA war wohl die Präsentation von Star Wars Jedi: Fallen Order, welche einen neuen Trailer und insgesamt 13 Minuten Gameplay-Material zeigt. Als Jedi kämpft ihr euch mit Macht-Fähigkeiten und Laserschwert-Gefuchtel, durch die gegnerischen Truppen. Eine besondere Überraschung war Forest Whitaker als Saw Gerrera, welchen man auch schon aus dem Rogue One Film kennt.

Apex Legends

Apex Legends Saison 2 – Kampfaufladung erscheint am 2. Juli für PlayStation 4, Xbox One und PC via Origin. Die nächste Saison des beliebten Battle Royale-Spiels wird eine elektrisierende neue Legende einführen, einen Ranglistenmodus, einen neuen Battle Pass mit täglichen und wöchentlichen Herausforderungen und vieles mehr. Natalie „Wattson“ Paquette zum Legendenkader der Apex-Spiele. Sie ist praktisch in der Apex-Arena aufgewachsen und zieht mit ihren Kenntnissen des Kings Canyon und des Elektroingenieurwesens in die Schlacht. Wattson kontrolliert den Kampf mit Hochspannungsbarrieren und einem Mast, der nahende Sprengwaffen abwehrt – jeden, der sie unterschätzt, erwartet ein gehöriger Schock.

Die Sims 4

Die Sims erhalten ein neues Erweiterungspack, mit dem Namen Inselleben, welches am 21. Juni erscheinen wird.Das Erweiterungspack enthält die sonnenverwöhnte Welt Sulani, wo Sims zum ersten Mal in Die Sims 4 Aktivitäten im kristallklaren Wasser rund um die Insel unternehmen, im Kanu paddeln oder mit dem Aqua-Zischer an Delfinen vorbeidüsen. Die Sims können schwimmen, Sandburgen am Strand bauen oder in der Sonne entspannen. Den Lebensstil von Sulani genießen sie, indem sie die lokalen Traditionen kennen lernen, traditionelle Köstlichkeiten probieren, tropische Outfits anprobieren oder ihre neue Tropenoase mit Objekten schmücken, die von der lokalen Kultur inspiriert sind.

FIFA 20

Mit dem VOLTA Football-Modus ein neues Spielerlebnis für EA SPORTS FIFA 20 angekündigt. Der Modus wurde vom Kleinfeld-Fußball inspiriert, der weltweit auf Straßen, in Cages und auf Futsal-Feldern gespielt wird. In VOLTA Football können die Spieler ihren eigenen Charakter erschaffen, ihren individuellen Stil finden und realistischen Straßenfußball erleben. Ein komplett neues, auf authentischem Fußball basierendes Gameplay-System versetzt die Spieler in die Freestyle-Atmosphäre der Straße. Der Modus bietet neue Tools wie vereinfachte Flicks und Spezialbewegungen, neue Flair-Animationen und die Option, Wände ins Spiel einzubeziehen.

Battlefield V

Wie bereits bekannt, erscheint das vierte Kapitel (Gegen jede Chance), am 27. Juni für Battlefield V. Es werden zwei neue Karten zur Verfügung stehen, wobei die erste direkt zum Release des Kapitels erscheinen wird und den Namen Al Sundan trägt. im Juli erscheint dann die Map Marita, welche die Schlacht um Griechenland beleuchtet.

Madden NFL 20

Zu Madden gab es einen neuen Trailer, der die neuen „X-Factor Abilities“ erklärt. Durch diese Fähigkeiten, soll es möglich sein, die Superstars weiter auszubauen. Eine closed-Beta läuft vom 14. bis 16. Juni 2019.

