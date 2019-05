SEGA Mega Drive Mini – Ghouls ’n Ghosts und Wonder Boy erwarten euch!

SEGA hat zehn weitere Titel für den SEGA Mega Drive Mini preisgegeben. Neben Alex Kidd und STREET FIGHTER II: Special CHAMPION EDITION, finden sich auch Spiele wie Mega Man: The Wily Wars und Wonder Boy in Monster World unter den Kandidaten.

Die Konsole wird am 19. September 2019 erscheinen und insgesamt 40 Spiele bieten. Der SEGA Mega Drive Mini, misst ungefähr 55% der Größe des Originals. Zudem befinden sich zwei Replica-Three-Button-USB-Mega-Drive-Controllern, ein USB zu Micro-B-Ladekabel und ein HDMI-Kabel in der Verpackung. Leider können keine traditionellen Controller, von zu Hause, an die Konsole angeschlossen werden, was wohl am fehlenden Anschluss liegt. Der Preis wird sich wohl in Deutschland auf 79,99 € belaufen.

Hier findet Ihr die gesamte Liste, der momentan bekannten Spiele:

Sonic the Hedgehog



Ecco the Dolphin



Castlevania: Bloodlines



Space Harrier 2



Shining Force



Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine



ToeJam & Earl

Comix Zone



Altered Beast



Gunstar Heroes



Castle of Illusion Starring Mickey Mouse

World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck

T hunder Force III



Super Fantasy Zone

Shinobi III



Streets of Rage 2



Earthworm Jim



Sonic the Hedgehog 2



Contra: Hard Corps



Landstalker



Mega Man: The Wily Wars

STREET FIGHTER II’: SPECIAL CHAMPION EDITION

Ghouls ‘n Ghosts



Alex Kidd in the Enchanted Castle



Beyond Oasis



Golden Axe

Phantasy Star IV: The End of the Millennium



Sonic the Hedgehog Spinball



Vectorman



Wonder Boy in Monster World

Quelle: SEGA