NIS America gibt großes JRPG Line-up bekannt!

NIS America veröffentlicht Informationen zu seinen Releases in den nächsten Monaten. Mit dabei sind mit Disgaea 1: Complete, Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk und The Caligula Effect: Overdose echte JRPG-Spiele-Highlights.

Disgaea 1: Complete

Um das 15. jährige Bestehen des Disgaea Franchises zu feiern, kommt Disgaea: 1 Complete als Neuauflage von Disgaea: Hour of Darkness auf die modernen Konsolen, ohne dabei das klassische Gameplay, welches die Spielereihe auszeichnet, zu vernachlässigen. Das Spiel erscheint am 12. Oktober auf der PlayStation®4 und Nintendo Switch™.

Key-Features:

Der Spieler übernimmt die Kontrolle über Prinz Laharl, um die Netherwelt in dieser Geschichte von Assassinen und Robotern zu erobern und der Overlord zu werden.

Das originale Disgaea ist wieder da und das besser als je zuvor. Der Spieler kann die Hauptstory erneut genießen oder sich während des Etna-Modus mit neuen Charakteren, welche nicht im Original-Spiel vorhanden waren, vertraut machen. Disgaea 1: Complete wird den Spieler mit seinen HD-Texturen über 100 Stunden an den Bildschirm fesseln.

In diesem Spiel kann wirklich alles aufgelevelt werden. Der Spieler entscheidet, was als erstes passieren soll und hat somit die Spielerfahrung in seiner Hand.

Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk

Der Spieler wird zum lebenden Buch, Tractatusde Monstrum und kommandiert als solches eine Truppe von Marionetten-Soldaten, während dieses sich durch die Pfade des Labyrinth of Refrain kämpft. Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk erscheint am 21. September für Nintendo Switch™ und PlayStation®4.

Key-Features:

Der Spieler taucht als Tractatusde Monstrum in das Labyrinth ein, während er sich mit seinen Soldaten voran kämpft.

Taktisches Vorgehen ist beim Kampf gegen alle Arten von Monstern in den Tiefen des Labyrinthes unerlässlich.

Der Spieler kann seine eigene Armee ausheben, indem er verschiedene Soldaten rekrutiert und diesen verschiedene Fähigkeiten gibt.

The Caligula Effect: Overdose

Mobius ist eine idyllische Welt, die nur dazu erschaffen wurde, um Menschen ihre Sorgen vergessen zu lassen. In dieser Welt, welche durch eine KI erschaffen wurde, verschmelzen Realität und Fantasie. Doch in dieser Welt ist nicht alles so wie es scheint. Der Spieler muss mit seinen Kommilitonen aus dieser Welt entkommen und in die reale Welt zurückkehren. The Caligula Effect: Overdose erscheint 2019 auf Nintendo Switch™, PlayStation®4 und Steam.

Key-Features:

The Caligula Effect: Overdose erscheint mit verbesserten Grafiken und flüssigerem Gameplay. Der Spieler erkundet neue Szenarien, entdeckt neue Enden und die „Forbidden-Musician-Route“, während er der virtuellen Welt von Mobius entkommt.

Der Spieler kann einen neuen, weiblichen Charakter spielen sowie zwei neue Mitglieder des Go-Home-Clubs treffen. Alle haben ihre eigene Geschichte zu erzählen.

Im Kampfsystem verschmelzen rundenbasierte Strategie mit knallharter Action. Die richtige Strategie ist der Schlüssel zum Sieg.

Nur als Team kann der Spieler entkommen. Daher kann dieser sich mit über 500 anderen Studenten verbünden, um der paradiesischen Welt zu entkommen und in die Realität zurück zu kehren.

Quelle: PM NIS America

Videoquelle: YouTube | NIS America