Das ist das PS Plus Angebot im August 2018

Gerade richtig zur Sommerflaute sind die PS Plus Games für den August erschienen. Besonders bei den heißen Temperaturen draußen, braucht man frischen Gaming-Nachschub, um nicht in die Hitze zu müssen. Ab dem 7. August stehen die Spiele für PS Plus Mitglieder zur Verfügung. Zusätzlich gibt es noch Wissen ist Macht und für PS VR Here They Are obendrauf. „Here They Are“ könnt ihr bis zum 2. Oktober und „Wissen ist Macht“ bis zum 6. November gratis herunterladen.

Die gratis Spiele in diesem Monat sind:

Mafia 3 (PS4)

Dead by Daylight (PS4)

Bound by Flame (PS3)

Serious Sam 3 BFE (PS3)

Draw Slasher (PS Vita)

Space Hulk (PS Vita)

Mit Mafia 3 wird euch ein Action-Adventure geboten welches im Louisiana der 1960er-Jahre spielt, hingegen erkämpft ihr euch in Dead by Daylight, zusammen mit anderen Spielern, den weg in die Freiheit

Falls ihr die Spiele im Juli noch nicht ergattert habt, dann solltet ihr euch beeilen. Wie findet Ihr die Spiele im August? Was ist euer Favorit?

