Summoners War – Battle of the Guilds Turnier angekündigt

Am 28. Juli beginnt das erste europäische „Battle of the Guilds“ für Summoners War, der Austragungsort ist Paris. Während des Events treffen sich jeweils drei Spieler der vier erfolgreichsten europäischen Summoners War-Gilden, um in der Webedia eSport Arena in Paris von 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr MESZ gegeneinander anzutreten.

Durch die Partnerschaft mit dem Amazon Appstore können die Spieler Amazon Coins, Amazon Fire HD10-Tablets und exklusive Ingame-Items gewinnen. Die restlichen Gildenmitglieder, die 80 vor Ort befindlichen Unterstützer und das Publikum der Livestreams erhalten ebenfalls die Chance, Ingame-Preise zu gewinnen.

Die teilnehmenden Gilden sind Requiem: Eternity, Aftermath EU, Mad Tea Party und Ares. Unter den Spielern finden sich bekannte Gesichter der letztjährigen Summoners War Welt-Arena Meisterschaft, sowie vom jüngst abgehaltenen Europa-Turnier: Thanh-Do5, Fortdeus, Krisleshizle und Moteo werden für spannende Matches sorgen.

Das „Battle of the Guilds“ ist eine erste Gelegenheit für europäische Spieler, ihr Können zu demonstrieren und findet kurz vor der Online-Qualifikation für die Summoners War Welt-Arena Meisterschaft 2018 am 12. August sowie vor dem europäischen Regionalfinale am 22. September in Berlin statt.

Quelle: PM Com2Us Corporation

Videoquelle: YouTube | Com2us USA