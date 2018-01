Q.U.B.E. 2 – Neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht

Publisher Toxic Games veröffentlichte einen Gameplay-Trailer für Q.U.B.E. 2, die Fortsetzung ihres prämierten Originalspiels. Der neue Trailer zeigt wie Q.U.B.E. 2 in einem kalten und kahlen Umfeld beginnt und wie immer mehr natürliche Elemente in den Räumen des Monoliths, den die Spieler erforschen, auftauchen. Q.U.B.E. 2 wird für PC, PlayStation 4 und Xbox One in Q1 2018 veröffentlicht und präsentiert eine spannende lineare Geschichte, mit einem unvorhersehbaren Framework, die den Spielern das Kombinieren der neuen Spielmechanik auf neue, spannende Weisen ermöglicht.

Eine neue Besetzung an Charakteren wurde präsentiert, die in eine überirdische Situation gesteckt wurden, die sowie Newcomer als auch Fans des Vorgängers begeistern werden. Diese Fortsetzung lässt die Spieler in die Rolle von Amelia Cross schlüpfen, die in einer unbekannten Welt aufwacht und sich nicht daran erinnern kann, wie sie dort gelandet ist. Sie ist mit ungewöhnlichen Handschuhen ausgestattet, mit denen sie ihre Umwelt manipulieren kann und muss durch einen Labyrinth-ähnlichen mit Puzzles gefüllten Monolith navigieren, um eine andere Überlebende, die Kommandantin Emma Sutcliffe, mit der sie per Radioverbindung kommuniziert, zu finden. Gemeinsam müssen sie einen Weg nach Hause finden.

Quelle: PM Toxic Games

Videoquelle: YouTube | Toxic Games