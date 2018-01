Monster Hunter: World – Mehr Details zum Spiel und neue Beta bekannt gegeben

Während eines Livestreams in Japan kündigte Capcom neue Details und einen Trailer für den bevorstehenden Start von Monster Hunter: World an, welches am 26. Januar 2018 auf PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Dieser neue Trailer stellt einige neue und wiederkehrende Lieblings-Elder Dragons vor.

Der Stahldrache Kushala Daora ist ein Tier mit einem Körper, der mit Metallplatten bedeckt ist und die Macht hat, Jäger durch Windstürme in Schach zu halten. Der Flammenkönigdrache Teostra ist ein brutaler Teufel, der loderndes Feuer spuckt und jeden Jäger, der diesem wilden und tödlichen Monster gegenübersteht, droht in ein höllisches Inferno verwickelt zu werden. Ein weiteres Monster, das im Trailer vorgestellt wird, ist Dodogama, ein Felsen fressender Wyvern, der einen einzigartigen Speichel besitzt, der Gestein explosiv macht eine gefährliche Mischung die seine Feinde ausspucken wird, um Angreifer zu warnen. Außerdem wurde eine finale Betaversion für alle PlayStation 4-Nutzer angekündigt, die am 19. Januar in Europa startet und bis zum 22. Januar läuft.

Zusätzlich zu den zuvor veröffentlichten Aufgaben „Große Jagras“, „Anjanath“ und „Barroth“ können die Spieler nun gegeneinander antreten. Schließlich hat Capcom bestätigt, dass es Pläne für die Unterstützung von Monster Hunter: World nach dem Launch gibt, mit regelmäßigen Updates der Inhalte sowie großen kostenlosen Titeln.

Das erste große Titel-Update wird im Frühjahr 2018 erscheinen, welches das Hinzufügen des von Fans bevorzugten Monsters Deviljho beinhaltet. Die Spieler werden in der Lage sein, ihre Jagdfähigkeiten gegen dieses Tier zu testen. Der Deviljho muss ständig fressen und wird alles auf seinem Weg verschlingen, selbst die größten Monster sind vor ihm nicht sicher. Dieses wilde Biest ist wirklich nur für die tapfersten Jäger!

Monster Hunter: World erscheint m 26. Januar für Playstation 4 und Xbox One, im Herbst 2018 wird die PC-Version auf den Markt kommen.

Quelle: PM Capcom

Videoquelle: YouTube | Playstation EU