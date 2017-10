Kingdom Come: Deliverance – Details zum Kampfsystem veröffentlicht

Warhorse Studios und Deep Silver veröffentlichen heute ein Video, mit dem neue Details zum Kampfsystem im kommenden Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance vorgestellt werden. Darüber hinaus wird bekanntgegeben, dass die Download-Versionen von Kingdom Come: Deliverance ab sofort in den digitalen Stores für PlayStation 4 und Xbox One sowie via Steam für PC vorbestellt werden können. Kingdom Come: Deliverance erscheint am 13. Februar 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Daniel Vavra und sein Team gehen in den neuen Video detailliert auf das Kampfsystem von Kingdom Come: Deliverance ein und erklären die Vielzahl historischer Waffen, Angriffs- und Kontermöglichkeiten sowie Bewegungsabläufe im Spiel. Die Herausforderungen, im Rahmen des mittelalterlichen Kampfes kombinierte Angriffe auszuführen, die Schwächen der Gegner herauszufinden und immer das richtige Ziel ins Visier zu nehmen, ohne dass der Spielspaß in Mitleidenschaft gezogen wird, wurden in einem Videospiel nie zuvor so ausführlich abgebildet.

Interessierte Spieler können ab sofort die Download-Versionen für PlayStation 4 und Xbox One in den digitalen Stores sowie via Steam für PC vorbestellen. Als digitalen Bonus erhalten Vorbesteller neue Schatzkarten und eine exklusive Rüstung für Henry, den Protagonisten von Kingdom Come: Deliverance.

Quelle: PM Warhorse Studios

Videoquelle: YouTube | Warhorse Studios