LEGO Marvel Super Heroes 2: Details zum Season Pass veröffentlicht

Warner Bros. Interactive Entertainment hat heute einen neuen Trailer für LEGO Marvel Super Heroes 2 veröffentlicht, der tiefer in die originelle und verzweigte Handlung dieses brandneuen LEGO Abenteuers eintaucht. Das Video, das kürzlich auf der New York Comic Con zum ersten Mal gezeigt wurde, zeigt den liebenswerten Weltraum-Hund Cosmo – den sowjetischen Kosmonauten mit telepathischen Fähigkeiten, Sicherheitschef von Knowhere und Verbündeten der Guardians of the Galaxy. Seine Aufgabe es ist, ein Elite-Team von Superhelden zu alarmieren und aufzustellen, um es mit dem zeitreisenden Superschurken Kang dem Eroberer aufzunehmen.

Kang hat mehrere Marvel-Städte und -Orte aus verschiedenen Punkten in Raum und Zeit gestohlen und damit die ausgedehnte, offene Spielwelt von Chronopolis geschaffen, in der Hoffnung, das Universum zu beherrschen. Cosmos Ruf bringt daraufhin eine ungleiche Gruppe von Marvel-Superhelden aus unterschiedlichen Zeitperioden und Realitäten zusammen – darunter Star-Lord, Thor, Spider-Man, Spider-Gwen, Hulk, She-Hulk, Ms. Marvel, Rocket Raccoon,Iron Man, Cowboy Captain America, Doktor Strange, Captain Marvel, Black Panther, Groot und viele andere, die sich nun zusammentun müssen, um Kangs teuflische Pläne zu vereiteln.

Zusätzliche Ankündigungen auf der Comic Con in New York umfassten:

Details zum Season Pass von LEGO Marvel Super Heroes 2 wurden enthüllt: Dieser wird sechs Level-Pakete und vier Charakter-Pakete enthalten. Die Level-Pakete umfassen Inhalte, die von einer Reihe von demnächst erscheinenden Marvel-Filmen und -Fernsehserien inspiriert wurden, einschließlich Marvel Studios’ Guardians of the Galaxy Vol. 2, Marvel Studios’ Black Panther, Marvel Studios’ Avengers: Infinity War, Marvel Studios’ Ant-Man and The Wasp, Cloak & Dagger und The Runaways. Die Charakter-Pakete, einschließlich Agents of Atlas, Champions, Out of Timeund Classic Guardians of the Galaxy, fügen dem vielfältigen Charakteraufgebot des Hauptspiels von über 200 Superhelden und Superschurken mehr als 60 neue Charaktere hinzu.

Verschiedene neue Charaktere wurden enthüllt, einschließlich Grandmaster (Thor: Ragnarok), Valkyrie (Thor: Ragnarok), Arizona Annie, Blade, Captain Avalon, Charlie-27, Chipmunk Hunk, Dormammu, Ghost Rider & Hell Cycle, Hellcow, Hobgoblin, Hulk 2099, Koi Boi, Lady Spider, Luke Cage, Misty Knight, Morbius, Phantom Rider, Red Wolf, Living Totem, Squirrel Girl, Super-Adaptoid und Ursa Major.

LEGO Marvel Super Heroes 2 wird ab 16. November 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich sein sowie am ab 7. Dezember für Nintendo Switch. Der Season Pass von LEGO Marvel Super Heroes 2 wird zum Preis von 14,99 Euro erhältlich sein.

Quelle: PM Warner Bros. Interactive Entertainment

Videoquelle: YouTube | Warner Bros. DE