Battlefield 1 Revolution Edition und „Incursions“ Modus vorgestellt

DICE und EA haben zum Start der Gamescom Battlefield 1 Revolution, das wohl umfassendste Battlefield 1-Erlebnis, enthüllt. Battlefield 1 Revolution bietet epische Multiplayer-Schlachten, fesselnde Kriegsgeschichten für Einzelspieler, mehr Karten und neue Modi. Das alles zusammen in einem Paket ist ab sofort weltweit für Xbox One, Playstation 4 und Origin auf PC erhältlich. Des weiteren wird mit Battlefield 1 Incursions ein neues Spielerlebnis, zusammen mit Spielern entwickelt um kompetitives Spielen zu optimieren. Die Spieler können sich ab sofort für die geschlossene Alpha registrieren, die im September beginnt.

Battlefield 1 Revolution bietet die ideale Möglichkeit ein Teil der Battlefield-Community zu werden. Diese enthält das Battlefield 1-Basisspiel sowie den Premium-Pass, der vier thematische Erweiterungen umfasst, die jeweils neue Karten, Modi und mehr enthalten. Die Spieler bekommen Zugang zu Battlefield 1 „They Shall Not Pass“, zu dessen sechs Karten auch die ersten beiden Nachtkarten des Spiels gehören. Im September wird das Spiel mit „In the Name of the Thar“ erweitert, „Tuning Tides“ kommt ab Dezember 2017 welches den Spielern die amphibische Kriegsführung lehrt und Anfang 2018 begeben sich die Spieler an die Front des Ersten Weltkrieges in Battlefield 1 „Apokalypse“. Besitzer von Battlefield 1 Revolution erhalten zudem das Roter Baron-Pack, das Lawrence von Arabien-Pack und das Hellfighter-Pack mit Waffen, Fahrzeugen und Emblemen.

In der geschlossenen Alpha von Battlefield 1 Incursions treten die Spieler in teambasierten 5 vs. 5-Wettkämpfen gegeneinander an. Hier können die Spieler ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und erleben dramatische Momente, die auch das Battlefield-typische Fahrzeug-Gameplay umfassen. Ab September können die Teilnehmer der geschlossenen Alpha eine modifizierte Karte „Schatten der Giganten“ betreten und aus acht Klassen ihren Favoriten wählen (Grabenchirurg, Kontrollführer, Panzerabwehr, Kampfmechaniker, Mörserunterstützung, Angriffsführer, Schocksturmsoldat, Aufklärer). Aufgrund der Leistung und Zeit steigen die Spieler im Rang und erhalten dadurch Zugriff auf verbesserte Waffen und Fähigkeiten. Wie die Finale Version und die entsprechenden Inhalte aussehen bleibt abzuwarten.

Quelle: PM Electronic Arts