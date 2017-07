Neuer Gegner-Modus „DAWN RAID“ in GTA Online

In Los Santos tut man, was getan werden muss, wenn sich dadurch Profit machen lässt. In diesem Fall bedeutet das, in tiefster Nacht mit einem Fallschirm aus einem Helikopter direkt ins Kreuzfeuer zu springen und dabei die Gegner mit Wärmebild- und Nachtsichtgeräten zu identifizieren und auszuschalten. Ihr müsst mit eurem Team die Kiste ausfindig machen, in der sich euer steuerfreier Gewinn befindet. Zeit, das Geschäft abzuschließen.

Erledigt in Dawn Raid, dem neuesten Modus in GTA Online, eure Gegner im Schutze der Nacht, während ihr versucht, schnellstmöglich die äußerst begehrte Schmuggelware zu finden. Zwei Teams mit bis zu sechs Spielern springen mit dem Fallschirm in eine Kampfzone und suchen nach einem Transmitter, der in einem Paket versteckt ist. Eure Aufgabe ist es, das Paket zu finden und es in den Evakuierungsbereich zu bringen. Bis an die Zähne bewaffnet und mit Nachtsicht- und Wärmebildgeräten ausgestattet, müsst ihr das richtige Paket mithilfe der Trackify-App lokalisieren. Aber Vorsicht: Wenn ihr Trackify nutzt, seid ihr nicht gegen gegnerischem Beschuss geschützt. Stellt eure Multitasking-Fähigkeiten in Dawn Raid auf die Probe und holt euch in diesem neuen Gegner-Modus bis zum 10. Juli doppelte GTA$ & RP.

PLUS: NEUER SUPERSPORTWAGEN: DER DEWBAUCHEE VAGNER

Die Zukunft hat begonnen und sie hat es auf deine Seele abgesehen. Der Vagner ist das neueste Experiment direkt aus den Entwicklungslabors von Dewbauchee und ist nur auf eine Sache – auf eine einzige Sache – ausgelegt: Geschwindigkeit. Der Supersportwagen von morgen kann heute schon dir gehören. Exklusiv bei Legendary Motorsport.

UND: DIE UNABHÄNGIGKEITSWOCHE IN GTA ONLINE

Los Santos und Blaine County sind auf den amerikanischen Unabhängigkeitstag vorbereitet: Hisst die Fahne, legt die Hand aufs Herz und wischt euch die rot-weiß-blauen Tränen aus dem Gesicht – eine Welle des Chaos schwappt zum Unabhängigkeitstag über San Andreas hinweg. Feuerwerkabschussgeräte, klassische Outfits, die Western Sovereign und der Liberator-Monstertruck sind bis 10. Juli erneut erhältlich und 25 % günstiger im Vergleich zum ursprünglichen Preis. Außerdem gibt es in diesem Jahr patriotische neue Designs für eure mobile Kommandozentrale und Mk-II-Waffen.

Begrüßt den Unabhängigkeitstag gebührend und mit Stil. Loggt euch einfach zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen jetzt und dem 10. Juli in GTA Online ein und schaltet beide Ingame-Varianten des „Rockstar Noise Tees“ frei, das seit dieser Woche im Rockstar Warehouse erhältlich ist.

Und falls ihr eure patriotische Party in einen Whirlpool neben einem Helikopterlandeplatz auf einem Boot auf hoher See verlagern wollt: Die Herrschaften von Docktease haben anlässlich der Feierlichkeiten besondere Angebote im Programm, unter anderem für alle drei Galaxy-Superyacht-Modelle. Zudem gibt es 50 % Rabatt auf Yacht-Modifikationen:

· Die Pisces: 25 % Rabatt

· Die Orion: 30 % Rabatt

· Die Aquarius: 35 % Rabatt

· Yacht-Modifikationen: 50 % Rabatt

· Alle Wasserfahrzeuge bei Docktease: 25 % Rabatt

· Cunning-Stunts-Bekleidung & -Tattoos: 25 % Rabatt

TERMINPLÄNE FÜR PREMIUM- & ZEITRENNEN

Bessert euer Maze-Bank-Konto mit diesen Premium- & Zeitrennen auf:

vom 30. Juni bis 3. Juli:

· Premiumrennen – „Drehwurm“ (für Supersportwagen)

· Zeitrennen – „Fort Zancudo“

vom 4. Juli bis 10. Juli:

· Premium-Spezialrennen – „Atmosphäre“ (für Rocket Voltic)

· Zeitrennen – „Flutkanal“

Premiumrennen startet ihr über die App „Schneller Job“ auf eurem Ingame-Smartphone oder den gelben Auslöser am Legion Square. Die drei Erstplatzierten erhalten GTA$-Auszahlungen und alle Teilnehmer werden mit dreifachen RP belohnt. Um an Zeitrennen teilzunehmen, setzt ihr einfach einen Wegpunkt auf die Markierung auf eurer Karte und steigt über den lilafarbenen Auslöser ein. Ordentliche GTA$- & RP-Belohnungen warten auf diejenigen, die die vorgegebene Zeit schlagen können.

Quelle: Rockstar Games