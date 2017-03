GP-Inside: Mein erstes Videospielerlebnis | GP-Özlem

Ob nun am PC, an der Konsole oder gar am Handy, letztlich sind wir doch alle Gamer. Daher möchte ich euch heute von meinem Einstieg in die Szene der Videogames erzählen. Eigentlich kann ich euch gar nicht genau sagen, was wirklich mein erstes Videospielerlebnis war, immerhin ist das Ganze nun mehr als zwei Jahrzehnten her. Es müsste aber eigentlich der GameBoy gewesen sein – ich war ca. 6-7 Jahre alt als ich von meinen Großeltern einen grünen Gameboy mit der blauen Pokemon Edition bekam. Zwar war Pokemon damals schon recht bekannt, man sammelte Karten und Sticker, aber den Anime gab es damals noch nicht. Ich war zwar nie ein aktiver Pokemon Fan, aber das Spiel begeisterte mich auf anhieb. Ich konnte mich frei in der fiktiven Welt bewegen, duellierte mich mit anderen Pokemon-Trainern und sammelte Pokemon und Orden. Allein die Tatsache, dass ich meinen Gameboy einfach überall hin mitnehmen konnte, um mit Freunden Pokemon zu tauschen war genial. Glücklicherweise hatte mein bester Freund die rote Edition, wir trafen uns jeden Tag zum Spielen, tauschten Pokemon und kämpften gegeneinander, sammelten Orden und gaben uns Cheats wie das unendliche auffüllen der Meisterbälle bzw. Sonderbonbons weiter. Herrlich war das!

Zudem besaß ich zeitgleich die Super Nintendo mit einigen Spielen wie: Super Mario World, Mario & Yoshi, The Legend of Zelda und Yoshis Island. Letzteres war eines meiner liebsten Spiele. Die Handlung des Spiels findet zur Zeit von Luigis, Marios und Bowsers Kindheit statt. Ein Storch sollte Baby Mario und Baby Luigi zu ihren Eltern bringen. Kamek verhinderte dies jedoch und schnappte sich Luigi während Mario in die Tiefe fiel und auf dem Rücken eines Yoshis landet. Der Spieler sollte als Yoshi, Luigi aus dem Fängen von Kamek und Baby Bowser zu befreien.

Ich hab das zocken damals geliebt und liebe es noch heute. Wahrscheinlich wird sich daran auch nie etwas ändern!