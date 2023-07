Aus der Hölle bis zu den Himmelsinseln – Die game Sales Awards im Juni

Für ihre besonderen Verkaufserfolge zeichnet der game – Verband der deutschen Games-Branche im Juni drei Spiele mit dem game Sales Award aus: Das Action-Rollenspiel „Diablo IV“ bekommt für über 600.000 verkaufte Titel den Sales Award in der höchsten Kategorie Multi-Platin. In der Fortsetzung der gleichnamigen Games-Reihe begeben die Spielenden sich auf eine abenteuerliche Reise in eine Welt zwischen Himmel und Hölle. Ebenfalls mit einem game Sales Award Multi-Platin wird „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ ausgezeichnet. Im Action-Adventure tauchen die Gamerinnen und Gamer in die Rolle des beliebten Spieleprotagonisten Link ein und werden Teil eines epischen Abenteuers auf dem Boden sowie am Himmel von Hyrule. Einen Award in Platin erhält im Juni der bunte Third-Person-Shooter mit Online-Mehrspielerpartien „Splatoon 3“, der sich über 200.000-mal verkauft hat.

Damit gehen zwei game Sales Award in der Kategorie Multi-Platin an:

„Diablo IV“ (Blizzard Entertainment) erschienen für die Plattformen Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series, Xbox One und PC.

„The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ (Nintendo) erschienen für die Plattform Nintendo Switch.

Ein game Sales Award in Platin geht an:

„Splatoon 3“ (Nintendo) erschienen für die Plattform Nintendo Switch.

Informationen zu den game Sales Awards

Mit dem game Sales Award zeichnet der game – Verband der deutschen Games-Branche verkaufsstarke Computer- und Videospiele in Deutschland aus. Grundlage sind die aktuellen Verkaufszahlen des Branchenpanels GSD (Game Sales Data) der ISFE, Interactive Software Federation of Europe. Titel, von denen in den ersten 12 Monaten ab Veröffentlichung plattformübergreifend in Deutschland mehr als 100.000, 200.000, 400.000 beziehungsweise 600.000 Exemplare verkauft wurden, können den game Sales Award in den Kategorien Gold, Platin, Doppel-Platin beziehungsweise Multi-Platin erhalten. Zusätzlich können Anbieter von Computer- und Videospielen dem game ihre kumulierten Verkäufe unter sales-award@game.de melden. Der game verpflichtet sich zur Wahrung der Vertraulichkeit der gemeldeten Mengen, überprüft sie und berücksichtigt sie entsprechend bei der Ermittlung der relevanten Verkaufsmengen.

