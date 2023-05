Gaming-Klassiker – diese 5 Spiele kennt (fast) jeder!

Videospiele haben sich in den vergangenen Jahrzehnten einen guten Ruf aufgebaut. In der heutigen Zeit sind Games nicht mehr aus dem Alltag des Menschen wegzudenken. Von spannenden Shootern bis hin zu erholsamen Aufbauspielen – jeder findet das passende Spiel zum Zeitvertreib. Einige Games erarbeiten sich im Laufe der Zeit die Bezeichnung Gaming-Klassiker und bauen sich eine große Fangemeinde auf.

Auch die modernen Online Slots können eines Tages zu Gaminglegenden werden, doch welche Spiele-Hits aus vergangenen Zeiten tragen heute eben diesen Titel und sichern sich einen Slot als Spiele-Klassiker? Die nachfolgenden 5 Videospiele sind in die Geschichte eingegangen, da sie zu ihrer Zeit viele Gamer in ihren Bann gezogen haben und selbst heute noch Generationen von Zockern begeistern.

Tetris – der Klassiker unter den Klassikern

Es ist eine so simple wie einfache Idee: Verschiedene Bausteine fallen langsam vom oberen Bildschirmrand und der Spieler hat die Aufgabe, die Steine zu einer Reihe zusammenzufügen, woraufhin sich diese auflöst und in Spielpunkte verwandelt. Spieler haben die Mission, die Bausteine davon abzuhalten, den Bildschirm gänzlich einzunehmen. Eine ganz einfache Idee, welche jedoch bis heute zahlreiche Spieler in Begeisterung versetzt.

Die erste Version von Tetris wurde im Jahr 1984 für einen Elektronika-60-Rechner geschaffen. Heute kann man den Klassiker quasi auf jeder Videospielplattform spielen und es gibt wahrscheinlich kein Spiel, dass so viele Fans vorweisen kann. Auch als Geschenk war und ist es deshalb sehr beliebt. Jeder, der sich irgendwann einmal mit Videospielen beschäftigt hat, dürfte das Game Tetris kennen und schätzen. Wer sich dann zum Zocken entscheidet, wird schnell feststellen, dass selbst solch eine einfache Spielmechanik die Macht hat, den Spieler stundenlang zu fesseln.

Pac-Man – der berüchtigte Punktefresser

Ein großer gelber Punkt mit Mund, welcher durch ein Labyrinth gesteuert wird und die Aufgabe hat, kleine gelbe Punkte zu fressen, wobei es gilt, einigen Geistern auszuweichen. Klingt langweilig? Keinesfalls, denn Pac-Man ist einer der Spiele-Klassiker überhaupt. Das beliebte Arcade Game weist inzwischen zahlreiche Nachfolgergames vor und ist im Grunde auf jedem System verfügbar.

Wer in Pac-Man 3.333.360 Punkte sammeln kann, schafft ein sogenanntes „Perfect Game“, denn bei dieser Punktzahl redet man von dem maximalen Erfolg im Spiel. Pac-Man wurde im Jahr 1980 veröffentlicht und feiert bis heute eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Jede Spielhalle muss mindestens einen Pac-Man-Automaten vorweisen, um legitim zu sein. Möchte man nicht alleine spielen, so gibt es die Chance, Pac-Man abwechselnd auch zu zweit zu zocken.

Sim City – nach der Grundsteinlegung zur Superstadt werden

Gamer, die sich schon immer einmal als Stadtplaner versuchen wollten, haben mit dem Klassiker Sim City aus dem Jahr 1989 die Möglichkeit, ihre Traumstadt virtuell zu realisieren. Die Gebiete Industrie, Gewerbe und Wohnen können dazu genutzt werden, um eine Stadt zu schaffen, die den eigenen Vorstellungen entspricht. Der Spieler blickt während des Games stets von oben auf seine Stadt. Die kreativen Möglichkeiten sind in diesem Spiel zugegeben sehr limitiert. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass sich Sim City schnell zu einem Hit und bis hin zu einem Klassiker entwickelte.

Die Spielmechanik und Grafik von Sim City sind sehr einfach gehalten und dadurch können auch Anfänger recht schnell in das Game finden. Allerdings hat Sim City einige interessante Herausforderungen zu bieten. So können Katastrophen dafür sorgen, dass man beim Planen der City unterbrochen wird und nicht direkt die Chance darauf hat, die Missionsziele zu erreichen. Sim City hat heute eine Vielzahl an Nachfolgegames erhalten, doch jeder kennt das Original aus dem Jahr 1989, welches auch heute noch von sehr vielen Gamern gezockt wird.

FIFA 99 – immer am Ball bleiben

Die FIFA-Gaming-Reihe hat eine riesige Erfolgsgeschichte hinter sich. Diese Fußballspiele können selbst jene Gamer überzeugen, die eigentlich gar keine Fußballfans sind. Wenn man sich diese Reihe etwas genauer ansieht, dann kann man FIFA 99 als einen Klassiker herausfiltern. Dieses Game erschien im Jahr 1998 für die PlayStation, den Nintendo 64 und den PC. Aufgrund der Abdeckung verschiedener Systeme war es damals vielen Gamern möglich, die virtuellen Spieler in FIFA 99 auf dem Platz auflaufen zu lassen.

FIFA 99 bietet den Spielern die Chance, im Einzelspieler- oder Multiplayermodus anzutreten. Natürlich sind die besten Fußballspieler der damaligen Zeit in dem Game enthalten und so haben Videospielfans die Chance, mit ihren Lieblingsspielern spannende Matches zu bestreiten. Die Steuerung in FIFA 99 ist aus der heutigen Sicht heraus sicherlich ausbaufähig, doch es gibt immer noch viele Gamer, welche sich für die 99er-Version begeistern können, denn unnötige Features sucht man hier vergeblich. Darum sticht dieses Game aus der langen Serie an FIFA-Spielen heraus und kann als Klassiker bezeichnet werden.

Der Mario-Klassiker: Super Mario Land

Zum Abschluss muss natürlich die bekannteste und eine der beliebtesten Videospielfiguren in der Geschichte des Gamings in diese Liste der Klassiker aufgenommen werden. Der sympathische Klempner Mario hat in den letzten Jahrzehnten so manches Abenteuer von Nintendo spendiert bekommen und brilliert aktuell auch in einem eigenen Animationsfilm im Kino. Stets auf der Suche nach der entführten Prinzessin Peach muss sich Mario den unterschiedlichsten Herausforderungen stellen, Münzen und Sterne sammeln sowie die gefährlichsten Gegner bezwingen.

Oberbösewicht Bowser, die coolste Schildkröte in der Gaming-Industrie, schmiedet immer neue Pläne, um Marios Tage durcheinanderzuwirbeln. Eines der besten Abenteuer Marios ist Super Mario 64 für den Nintendo 64, doch der absolute Klassiker unter den Mario-Games ist in der Tat das Jump-’n’-Run-Videospiel Super Mario Land. Dieses Gameboy-Spiel aus dem Jahr 1989 ist eines der bekanntesten Games aller Zeiten und gilt im Grunde genommen als der Mario-Klassiker schlechthin.

Das Spiel erfreut sich selbst heute noch großer Beliebtheit und wird auf YouTube sowie Twitch regelmäßig von Gamern am Leben gehalten. Hierbei dürfte es sich um ein Mario-Abenteuer handeln, welches auch in den kommenden Jahrzehnten nie aus der Mode gerät, denn Spiele wie Super Mario Land behalten ihren Charme auf Dauer und entwickeln sich somit verdient zu Gaming-Klassikern.

Natürlich sind die 5 genannten Games nur ein kleiner Ausschnitt aus den Videospielen, die jeder kennt. Man kann diese Liste munter fortsetzen und durch Titel aus den Reihen von Pokemon, Counter-Strike, Die Siedler, Anno, Zelda, Call of Duty, James Bond und vielen anderen Spielen erweitern.