Rückblick auf das Casino LeoVegas

LeoVegas ist kein neuer Name in der Welt der Online-Casinos. Es ist seit 2012 im Geschäft, und wenn wir all die neuen Namen betrachten, die in der Zwischenzeit erschienen sind, fragen Sie sich wahrscheinlich, ob es immer noch wert ist, zu spielen. Eine gute Sache zu wissen ist, dass dieses Haus den neuesten Trends der Industrie folgt und dass es versucht, in jedem Aspekt wettbewerbsfähig zu sein. Daher ist es kein Wunder, dass die Website drastisch anders aussieht, als noch vor neun Jahren.

In diesem Artikel werden wir versuchen, Ihnen eine kurze, aber umfassende Überprüfung von LeoVegas Casino zu geben und alle Vor- und Nachteile aufzulisten. Wir werden uns nicht nur auf die Spiele konzentrieren, sondern auch auf andere Aspekte des Services, wie z. B. den Kundensupport, die Zahlungsoptionen, das Layout der Website usw.

LeoVegas Spiele

Natürlich beginnen wir mit dem wichtigsten Aspekt eines jeden Online-Casinos, dem Angebot an Spielen. In diesem Aspekt steht das LeoVegas Casino ziemlich gut da. Es hat definitiv nicht das größte Angebot in der Branche, aber Sie werden viele Optionen finden. Der Betreiber konzentriert sich eher auf Qualität, so dass Sie auf die renommiertesten Anbieter in der Branche zählen können.

Natürlich gehört der größte Teil des Angebots zu den Slot-Spielen. Es sind hunderte von Titeln verfügbar und das sind meist Spiele, die von renommierten Anbietern stammen, darunter große Namen wie NetEnt. Apropos Anbieter, wir sollten auch Evolution Games erwähnen, da sich dieses Unternehmen auf Live-Casino konzentriert. Es ist also leicht zu folgern, dass das Angebot an solchen Spielen auch ziemlich beeindruckend ist.

Neben Spielautomaten und Live-Dealer-Spielen ist LeoVegas auch ein großartiger Ort für Roulette-Fans. Es gibt mehr als 50 Variationen dieses Casinospiels im Angebot, was etwas ist, das Sie nicht an zu vielen Orten finden werden. Schließlich ist das Angebot an anderen Tischspielen auch ziemlich respektabel und umfasst verschiedene Arten von Poker, Blackjack, Baccarat usw.

LeoVegas Boni

Der Bonus spielt heutzutage eine bedeutende Rolle in der Casinowelt und das bezieht sich nicht nur auf neue Namen in der Branche. Darüber hinaus ist sogar ein gut etabliertes Casino wie LeoVegas gezwungen, großzügig mit Boni zu sein, was eine großartige Sache zu wissen ist.

Der erste Bonus kommt gleich nach der Registrierung, in Form von 20 Freispielen für den Book of Dead-Slot. Es ist ein einzahlungsfreier Bonus, der es Ihnen ermöglicht, sich mit der Website vertraut zu machen, aber Sie können auch etwas Geld verdienen, da jeder Spin 10 Cent wert ist. Seien Sie jedoch darauf vorbereitet, eine Menge Geld auszugeben, bevor Sie Geld abheben, das Sie mit diesem Bonus gewonnen haben, wenn man bedenkt, dass die Wettanforderung x35 ist.

Sobald Sie Ihre erste Einzahlung tätigen, können Sie auch mit Bonusgeld rechnen. LeoVegas bietet einen 100%-Match-Bonus für die ersten vier Einzahlungen. Der maximale Bonus für jede Einzahlung beträgt 100 €, so dass Sie einen Gesamtbonus von bis zu 400 € erhalten können. Auch hier können Sie mit einer x35-Wettanforderung rechnen. Außerdem sollten wir erwähnen, dass jede dieser vier Einzahlungen zusätzliche Freispiele für das bereits erwähnte Book of Dead Slotspiel bringt. Für Einzahlungen unter €50 erhalten Sie 10 Freispiele. Für Einzahlungen über 50 €, können Sie auf 25 zusätzliche Spins zählen.

LeoVegas Mobiles Spielen

LeoVegas bietet seine Dienste auf verschiedenen Plattformen an. Natürlich ist der PC das erste, was einem in den Sinn kommt, aber auch die Version für mobile Geräte ist gut gestaltet. Sie können mehr als 600 Spiele auf Ihrem Smartphone oder Tablet spielen, entweder über eine Smartphone-App oder über die Website. Letztere gefällt uns besonders gut, da sie ein sehr ähnliches Layout wie die App bietet, die einfach zu bedienen ist und eine hervorragende Grafik bietet. Gleichzeitig nimmt sie nicht zu viel Platz in Ihrem Speicher ein. Die Website und die App funktionieren auf den Plattformen Android, iOS und Windows.

Sicherheit

Dieses Casino hat mehrere hoch angesehene Lizenzen erhalten, so dass wir glauben, dass es nicht notwendig ist, zu tief in eine Erklärung zu gehen, wie sicher diese Website zu spielen ist. Aber Sie können hier klicken, um mehr zu erfahren. LeoVegas Casino hat die Lizenz von der UK Gambling Commission, sowie von der bekannten und international anerkannten Malta Gaming Authority gewonnen. Darüber hinaus hat es eine Lizenz von Dänemark und Italien Regierung Regulierungsbehörden.

Wenn es um die Sicherheit persönlicher Informationen geht, verwendet diese Website die neueste SSL-Datenverschlüsselungstechnologie.

Zahlungsoptionen

In Bezug auf die Zahlungsmethoden sind die Dinge so ziemlich die gleichen wie in anderen Online-Casinos. Sie können auf eine lange Liste von zuverlässigen Zahlungsoptionen zählen, angefangen von allen Arten von Debit- und Kreditkarten von Visa und Mastercard. Wenn Sie Ihre persönlichen Daten nicht mit einem Casinobetreiber teilen wollen, können Sie auch mit einer direkten Überweisung gehen, die ein wenig mehr Zeit nimmt, aber das höchste Maß an Sicherheit bietet.

Natürlich werden auch alle Arten von E-Wallets unterstützt. Sie können Dienste wie iDeal, Neteller, Paysafecard und Skrill verwenden. Mit all diesen E-Wallets sind die Zahlungen sehr bequem und dauern weniger als 24 Stunden.

Kundenbetreuung

Im Allgemeinen hat LeoVegas einen sehr guten Kundensupport. Der Support wird in mehreren Sprachen angeboten und arbeitet 24/7. Sie können mit den Betreibern auf viele Arten kommunizieren, angefangen von Telefonanrufen, Video-Chat, E-Mails usw. Beachten Sie jedoch, dass der Live-Chat nicht mit Smartphones funktioniert und wir können sagen, dass das eine der größten Beschwerden über LeoVegas ist. Wir hoffen, dass sich dies in naher Zukunft ändern wird.

Zusammenfassung

Mit all den Dingen, die wir gesagt haben, ist es einfach zu schlussfolgern, dass LeoVegas immer noch einer der großen Namen im Geschäft ist, definitiv einen Versuch wert. Obwohl es schon seit fast einem Jahrzehnt existiert, helfen ständige Updates und Upgrades dabei, den Ruf eines der besten Online-Casinos zu behalten. Das Angebot an Spielen ist großartig, die Schnittstelle ist ausgezeichnet, während die Unterstützung anständig genug ist.

Praktischerweise ist der einzige große Nachteil dieses Casinos die Verfügbarkeit. US-Kunden können auf dieser Website nicht spielen, ebenso wie Spieler aus vielen anderen Teilen der Welt. Dazu gehören auch einige EU-Staaten, wie Ungarn, obwohl Europa der Hauptmarkt für dieses Online-Casino ist. Alles in allem, wenn LeoVegas in Ihrem Land arbeitet, gibt es keinen Grund, warum Sie es nicht versuchen sollten, da wir über eines der besten Online-Casinos auf dem Markt heute sprechen.