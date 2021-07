Eldest Souls präsentiert sich im epischen, animierten „At the Door of Death“ Trailer

United Label veröffentlicht heute einen neuen epischen Trailer zum demnächst erscheinenden Boss-Rush- Soulslike Eldest Souls, der einen Vorgeschmack auf die gnadenlosen Kämpfe bietet. Unter dem passenden Titel „At the Door of Death“ gewährt dieser Cinematic Trailer einen Blick in die riesige und ominöse Zitadelle, die von den unheilvollen alten Göttern bewohnt wird. Eldest Souls erscheint am 29. Juli 2021 auf PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und dem PC.

Hier der Trailer:



Eldest Souls, entwickelt vom Indie-Entwicklerstudio Fallen Flag Studio, ist ein gnadenloses Boss-Rush-Spiel in Pixeloptik mit Fokus auf schnellen Nahkampf. Auf der Suche nach den alten Göttern müssen Spieler durch die im 16-bit Stil gestaltete und detailreiche, geweihte Zitadelle streifen. Dabei erwarten die Spieler wilde, von Soulslike-Titeln inspirierte Kämpfe, bei denen jede Sekunde zählt.

Eldest Souls legt den Fokus auf die härtesten und mitreißendsten Kämpfe überhaupt: die Bosskämpfe! Dabei stellt jeder Boss den Spieler vor einer neuen, einzigartigen Herausforderung. Wer siegreich hervorgeht, beansprucht die himmlischen Kräfte der alten Götter für sich und schaltet so eine Fülle an einzigartigen Talenten und Fähigkeiten frei. Dabei können die Spieler durch eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten ihren ganz eigenen Kampfstil gestalten.

Auf ihrer Reise, das Geheimnis hinter den alten Göttern und ihrer ewigen Gefangenschaft zu lüften, treffen Spieler in der verzweigten Welt faszinierende NPCs, packende Quests und eine Reihe an obskuren Mysterien…

Features:

Brutale und temporeiche Kämpfe in Soulslike-Manier

Einzigartige und herausfordernde Bosskämpfe

Faszinierende NPCs und packende Quests

Pixel-genauer Grafikstil mit höchster Liebe zum Detail

Umfangreicher Skilltree mit einer Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten für den individuellen Spielstil

Eldest Souls erscheint am 29. Juli 2021 auf PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und dem PC. Das Spiel kann hier auf die Steam Wunschliste und die GOG Wunschliste gesetzt werden.