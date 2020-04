Casino X – Das kostenlose Online Casino

Casino X und die verzwickte rechtliche Lage von Online-Kasinos

Jeder kennt die großen Kasinos in Las Vegas oder vielleicht auch in Monaco. Wenn man von Kasinos in Deutschland spricht, dann gucken viele allerdings zuerst einmal verdutzt. Kann es sein das auch in Deutschland ein Casino Club existiert. Ja es gibt um Beispiel das Kasino am Potsdamer Platz. Es gibt aber auch im Internet Kasinos, wie zum Beispiel das Casino X, die deutsche Spieler bedienen. Das ist besonders deshalb wichtig, weil der Gesetzgeber in den letzten Jahren das Glücksspiel in Deutschland etwas behindert hat.

Die neue Regelung bezüglich der Automatenkasinos

Wer Spielautomaten mag, der ging bis jetzt gerne in ein Automatenkasino. Seitdem die Bundesregierung aber ein neues Gesetzt beschlossen hat, das einen Mindestabstand zwischen den Spielhallen und einen Mindestabstand zu Schulen der Sekundarstufe vorschreibt, ist die Zahl der Automatenkasinos deutlich zurückgegangen.

Dieser Verlust wird aber über ein Wachstum im Bereich Online-Kasinos, von denen das Casino X ein bekannter Vertreter ist ausgeglichen. So schnell wie die Spielotheken geschlossen sind, werden auch Webseiten erstellt, die virtuelle Versionen der geliebten Spielautomaten anbieten. Das verwundert auf den ersten Blick jeden, der sich ein wenig mit der Lizenzvergabe für Kasinos in Deutschland auskennt. Die Online-Kasinos nützen aber ein Schlupfloch für Ihr rasantes Wachstum aus.

Die rechtliche Lage

In Deutschland operierende Kasinos benötigen eine Lizenz vom jeweiligen Bundesland in dem sie operieren. Das ist theoretisch auch bei Online-Kasinos so. Allerdings gelten gleichzeitig die Regeln der europäischen Union. Hier gilt die Freizügigkeit der Waren und Dienstleistungen und so sollte ein Betrieb der in der EU, sagen wir zum Beispiel mal in Malta, angesiedelt ist, nicht daran gehindert werden seine Dienste in ganz Europa anzubieten.

Deshalb ist es im Moment noch möglich in Deutschland in Online-Kasinso zu spielen. Dem Strafgesetzbuch nach ist nur das Glücksspiel in unlizenzierten Kasinos strafbar. Das war in den Zeiten bevor das Internet wichtig wurde nicht so problematisch. Ein Kasino musste vor Ort in Deutschland aktiv sein.

Im Internet ist das aber anders. Im Internet kann man seine Dienste anbieten, ganz egal von wo man sie anbietet. Man kann auch eine Lizenz aus Malta erwerben und Serverplatz in einer anderen Nation. So ist ein Online-Kasino oft ein wirklich europäischer Betrieb.

Wenn ein Kasino aber wie viele Casino X Klone, die man so findet keine Lizenz aus Europa hat, dann ist das Spiel in Europa in diesem Kasino immer noch illegal. Es ist also auf eine Lizenz zu achten, die aus Malta oder einem anderen europäischen Staat kommt. Eine Lizenz aus dem Vereinigten Königreich ist nicht mehr hilfreich, da die Briten ja nicht mehr in der EU sind.