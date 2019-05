Man of Medan erhält Release für die erste Geschichte!

BANDAI NAMCO Entertainment Europe und Supermassive Games bestätigen heute, dass die erste Geschichte der The Dark Pictures Anthology, Man of Medan, am 30. August 2019 für PlayStation®4, Xbox One und PC digital erscheinen wird.

Man of Medan ist ab heute bei teilnehmenden Händlern vorbestellbar. Vorbesteller erhalten den Day One exklusiven Curator’s Cut, einen alternativen Weg aus einer anderen Perspektive.

„Der Curator’s Cut ist anders als der traditionelle Director’s Cut, da dieser den SpielerInnen neue Wege ermöglicht, um die Story und ihr Ergebnis zu beeinflussen. SpielerInnen werden die Ereignisse und Beziehungen aus der Perspektive von Charakteren, welche im ersten Durchgang nicht unter ihrer Kontrolle standen, erleben. Er bietet den SpielerInnen eine neue Dimension, die Geschichte zu verstehen und mit ihr zu interagieren – auf eine bisher ganz neue Art und Weise.” sagt Pete Samuels, Executive Producer für The Dark Pictures Anthology, Supermassive Games.

Der Curator’s Cut wird nach dem ersten Durchspielen des Spiels freigeschaltet und zu einem späteren Zeitpunkt kostenlos für alle Spieler zugänglich sein. Folgender Inhalt wird dabei geboten:

Eine neue Perspektive, die mit alternativen Charakteren in zuvor erlebten Szenen spielbar ist

Neue Entscheidungen und Möglichkeiten in jeder Szene, die die Story auf unterschiedliche Weise verändern

Neue Szenen und Geheimnisse, die im ersten Durchgang nicht enthalten sind

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan erscheint am 30. August für PlayStation® 4 und Xbox One und PC digital. Man of Medan verfügt über eine deutsche Sprachausgabe.

Quelle: PM BANDAI NAMCO

Videoquelle: YouTube | BANDAI NAMCO Entertainment Europe