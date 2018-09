Online-Casino statt Real Life-Spielothek: Was Spieler am Online Casino schätzen

Zahlen, Statistiken und Kursentwicklungen der größten Online Casino-Anbieter belegen, dass die digitale Glücksspielbranche kontinuierlich wächst. Gerade weil der Trend den frühen 2000’er anhält, liegt das nicht ausschließlich am Faktor Digitalisierung, sondern hat tiefgreifendere Gründe. Eine grundlegender Paradigmenwechsel einer neuen Generation junger Spieler zum Glücksspiel spielt dabei eine signifikante Rolle.

Bild Quelle: Pixabay

Individualität als positiver Faktor für den modernen Spieler

Wer sich in der Außenwelt bewegt und Spielstätten aufsucht, muss sich anpassen. Das gilt für die legere Kneipe mit Spielautomaten ebenso wie für das noble Casino am prestigeträchtigen Kurort. Viele Menschen schätzen es, nach Feierabend in die persönliche Lieblingskleidung zu schlüpfen, anstatt sich in Smoking oder Frack zu werfen und irgendwelchen Kleidungsvorschriften zu folgen. Das kann der eigene Pyjama genauso wie ein Bademantel sein – in den eigenen vier Wänden ist alles erlaubt.

Anonym und ohne Zeit- und Ortsvorgaben​

Besonders für Menschen mit stressigem Alltag sind Casinoeinheiten auch in Pausen oder zum Beispiel in der Früh angenehm. Dank der Vielzahl an möglichen Apps und mobilen Online Casinos kann das Tablet oder Smartphone auch bei gerade einmal fünf Minuten freier Zeit für Spiele verwendet werden. Dass das ortsunabhängig erfolgt, in der Bahn genauso wie im Bürosessel, ist ebenfalls ein Faktor, der für viele Spieler für die virtuellen Casinos spricht.

Möchte man anonym beim Spielen bleiben, ist das Online Casino ganz klar über jede Spielothek in der nächsten Umgebung zu stellen. Dadurch vermeidet man Kontakt mit (mehr oder weniger unliebsamen) Menschen und kann sich auf den eigentlichen Spielspaß fokussieren. Gleichzeitig ist man allerdings auch nicht auf Single-Player Unterhaltung beschränkt, sondern kann anonym zahlreiche Spiele mit verschiedenen anderen Spielern in Echtzeit spielen.

Verschiedenste Kategorien, hohe Spielequantität

Natürlich gibt es große Casinos und Spielhallen, die auf vielen verschiedenen Etagen und mit zahllosen Spieleautomaten und Tischen genau das bieten, was praktisch jeder Besucher möchte. Ob aber selbst die größten Casinos der Welt die Auswahl der meisten Online-Casinos übertreffen, ist sehr fraglich. Gleichzeitig bieten die Seiten einen stetigen Fluss an neuen Spielen an. Möchte man zum Beispiel das erst kürzlich erschienene Spiel „Dragon’s Fire“ von WMS ausprobieren, findet man das auf Casinoseiten wie LeoVegas bereits. Das Casino bringt seit der Gründung 2012 ständig neue Spiele auf die eigene Plattform, mittlerweile sind es schon über 800. Boni, Zusatzangebote und Wettbewerbe sind ein weiterer Teil des Unterhaltungsangebots der Seite. Die Kombination aus großem Spielbestand und zahlreichen, regelmäßig erscheinenden Aktualisierungen sowie neuen Spielen ist wohl einer der größten Unterschiede zu den traditionellen Casinos.

Auszahlungsrate – Besser, weil online?

Was auf den ersten Blick bizarr klingt, macht auf den zweiten Blick absolut Sinn. Weil die Kosten für Wartung, Ausbau der Seite und Kundenservice wesentlich günstiger sind als bei physischen Casinos, können Online Casinos wesentlich besser kalkulieren. Das resultiert in seit Jahren steigenden Auszahlungsraten, von denen Spieler direkt profitieren. Der Konkurrenzkampf im Online Casino Geschäft ist hoch, was Anbieter oft zu neuen, noch besseren Auszahlungsraten treibt. Kompetitive Raten und eine starke Verdrängungsdynamik sind ein Grund, warum immer wieder neue Casinos online entstehen können.

Kundenservice online unter die Lupe genommen

Live-Chat Funktion und telefonischer Support sind bei den größten deutschen Online-Casino Anbietern mittlerweile nicht nur praktisch Standards, sondern auch fast durchgehend erreichbar. Kunden können so aus mehreren Optionen wählen, persönlicher Kontakt ist nicht mehr unbedingt notwendig. Dabei sprechen die Mitarbeiter des Kundenservice oft sehr gut Deutsch. Online Casinos konnten in den vergangenen Jahren starke Verbesserungen im Kundenservice hinsichtlich der Sprachauswahl und der Arbeitszeiten machen. Besonders positiv haben sich die Veränderungen bei der Zielgruppe 50 Jahre und darüber ausgewirkt.