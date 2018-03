Geralt von Riva als spielbarer Charakter in SOULCALIBUR VI

BANDAI NAMCO und CD PROJEKT RED, die Entwickler der preisgekrönten The Witcher-Spielereihe, kündigen Geralt von Riva als spielbaren Charakter in SOULCALIBUR VI an.

Geralt, ausgebildet an der Wolfsschule, gilt als einer der effektivsten seiner Zunft. Ausgestattet mit übermenschlichen Reflexen, Stärke und ein Meister im Schwertkampf dürfen sich Spieler, die als Geralt in den Kampf ziehen, über den Signatur-Kampfstil des Hexers freuen. Eine Kombination aus Schwertkampf, fähigkeitssteigernden Tränken und Kampfzauber. Doug Cockle – die englische Stimme von Geralt von Riva – leiht dem Hexer auch in SOULCALIBUR VI wieder seine Stimme. Als weiteres Feature können Spieler in Kaer Morhen kämpfen, begleitet von „Hunt or be Hunted“ – einer Komposition aus dem Soundtrack zu The Witcher 3: Wild Hunt.

SOULCALIBUR ist im Kampfspiel-Genre dafür bekannt, kultige Gastcharaktere aufzunehmen. Als wir mit der Idee eines Crossovers aufkamen, dachten wir, dass unsere Community sehr gerne als der Hexer spielen würde

~Marcin Momot Community-Leiter bei CD PROJEKT RED

SOULCALIBUR VI wird 2018 für PlayStation4, Xbox One und PC Digital über STEAM erscheinen.

Quelle: PM BANDAI NAMCO Entertainment Europe | CD PROJEKT RED

Videoquelle: YouTube | Bandai Namco Entertainment America