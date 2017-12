Call of Duty WWII: Best verkauftes Videospiel für Konsolen!

Activision hat dieses Jahr die zwei bestverkauften Videospiele für Spielkonsolen in Nordamerika veröffentlicht (basierend auf Umsatzzahlen) und setzt damit eine Serie von Titeln auf den obersten Chartplatzierungen im Jahr 2017 fort. Call of Duty: WWII, das seit der Veröffentlichung im letzten Monat bereits mehr als 1 Milliarde Dollar aus weltweiten Verkäufen generieren konnte, ist erneut das meistverkaufte Konsolenspiel des Jahres in Nordamerika. Somit kann sich Call of Duty zum neunten Mal hintereinander als bestverkaufte Videospielreihe des Jahres behaupten (basierend auf Umsatzzahlen). Destiny 2, entwickelt von Bungie, sicherte sich dieses Jahr den zweiten Platz in der Rangliste der bestverkaufen Videospiele für Spielkonsolen in Nordamerika (basierend auf Umsatzzahlen) und stellt gleichzeitig die stärkste Veröffentlichung eines PC-Titels in der Geschichte von Activision Publishing dar (basierend auf verkauften Einheiten). Darüber hinaus ist Crash Bandicoot N. Sane Trilogy die bestverkaufte Remaster Sammlung in der Geschichte der PS4.

Call of Duty: WWII wurde von Chart-Track zum wichtigsten Titel des Weihnachtsgeschäfts 2017 in Großbritannien ernannt. Diesen Ehrenplatz nehmen Call of Duty-Titel jetzt bereits seit vier Jahren in Folge ein. Darüber hinaus war Call of Duty: WWII laut Chart-Track seit der Veröffentlichung sieben Wochen lang ununterbrochen der bestverkaufte Titel in Großbritannien. Zuvor konnte sich Crash Bandicoot N. Sane Trilogy bereits sieben Wochen lang an der Spitze behaupten.

Quelle: PM Activision