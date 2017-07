Der Reiz an interaktiven Filmen

Das Genre des interaktiven Films ist eine Besonderheit für sich – weder ganz Film noch ganz Videospiel. Wer einmal Heavy Rain, Beyond Two Souls, Life is Strange oder ein Telltale Game gespielt hat, weiß wovon ich rede. Mein erstes Spiel aus diesem Genre war Tales from the Borderlands, weil zu diesem Zeitpunkt besessen war von der Borderlands-Reihe war und mir dachte, dass ein kleiner Blick wohl nicht schaden kann. Hat er auch nicht, denn zu zweit gestaltet es sich durchaus als amüsant, eine Geschichte nach eigenem Wissen und Gewissen zu steuern. Besonders in der Welt von Borderlands mit dem typischen Borderlands-Humor Seitdem bin ich sehr fasziniert von Spielen dieses Genres und habe dementsprechend auch die oben genannten Titel durchgespielt. Für jemanden, der sehr viel Wert auf eine spannende Geschichte mit interessanten Charakteren legt, ist dieses Genre ein Paradies. Besonders da ich früher eine absolute Leseratte war, war die Entdeckung dieses Genres besser als die Entdeckung Amerikas, denn was ist noch besser als sich Geschichten auszudenken? Sie selber zu erleben. Ich liebe diesen Selbsbestimmungscharakter, dem dieses Genre zu eigen ist, denn du kannst jederzeit selber entscheiden, wohin es dich verschlägt und wie du deinen Charakter auslebst. Bei Heavy Rain fand ich es besonders spannend, wie du mehrmals in verschiedene Rollen schlüpfen konntest und eine eventuell falsche Entscheidung auch mal zu bereuen hattest. Das ganze Ende hing daran, welche Entscheidung du getroffen hast. Beyond Two Souls schien mir im Vergleich dazu viel an Entscheidungsfreiheit verloren zu haben, obwohl die Geschichte meiner Meinung nach ebenso spannend und die Grafik wirklich sehr ansehnlich war. Die einzige Kritik, die ich dem entgegen zubringen habe, ist die Tatsache, dass die Filmelemente zwischendurch zu viel waren. Es ist nicht leicht, eine angenehme Balance zwischen Film und Videospiel zu finden, aber das gehört nun mal zu den Herausforderungen dieses Genres. Nichtsdestotrotz wünsche ich mir mehr interaktive Filme und bin dementsprechend sehr „gehyped“ über das neue Detroit: Become Human. Da der Titel von den Entwicklern von Beyond Two Souls und Heavy Rain ist, habe ich sowohl große Hoffnungen als auch große Erwartungen an das Spiel und kann es kaum erwarten, bis es endlich raus kommt. Wie steht ihr zu dem Genre und Detroit: Become Human? Habt ihr schon bestimmte Vorstellungen davon?