ESL One Cologne 2017 beendet!

Freunde des Esports, wie ihr sicher mitbekommen habt ist die ESL One Cologne 2017 abgeschlossen. Nach dem aufregenden und super spannenden Finalspiel, blieb kein Zuschauer still sitzen, egal ob zuhause oder in der ausverkauften Lanxess Arena. Alle fieberten mit, auch wenn nicht ihr Favorit gespielt hat.

Das gestrige Finale zwischen dem Amerikanischen Team Cloud9 und dem Brasilianischen Team SK Gaming verlief Anfangs zugunsten von SK Gaming. SK Gaming zeigte jeden auf der ersten Map warum sie das stärkste CS: GO Team der Welt genannt werden, sie zerstörten Cloud9 regelrecht auf Cobblestone. Auf der 2ten Map Train konnte Cloud9 gut gegenhalten gegen die Angriffe von SK Gaming aber am Ende reichte es doch nicht für einen Map Sieg. Die letzte Map Inferno war die spannendste, SK Gaming konnte zwar die erste Pistol Runde für sich entscheiden, doch Cloud 9 konnte daraufhin eine 9er Siegesserie raushauen. Jeder dachte das wäre der Map Sieg für Cloud9, aber wir alle wurden eines besseren belehrt, SK Gaming schaffte es aufzuholen und sogar noch den Map Sieg zuholen. Das Brasilianische Team, was seine Wurzeln und Organisation in Deutschland hat, konnte 2 Mal in Folge die ESL in Köln gewinnen und jetzt warten alle gespannt auf die ESL in New York am 16-17 September im Barclay Center.